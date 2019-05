Negyvenöt évesen is gyönyörű a világhírű modell, Tyra Banks. Megmutatta, hogy az idő előrehaladtával dúsabbak az idomai, mégis meg meri mutatni magát bikiniben.

Ahogy mi is megírtuk, bikiniben fotózták Tyra Banks modellt. A 45 éves díva megmutatta, hogy bár már dúsabbak az idomai, mint karrierje kezdetén, mégis megállja a helyét és a kisujjában van a pózolás.

A fotózásról most egy videót is megmutatott, amelyen láthatjuk a retusálás nélküli valóságot. Banks az 50 felé közeledve is elképesztően fest.