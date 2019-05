Ikrei születése után elképesztően lefogyott Baby Gabi, aki mostanra elérte a vágyott alakot.

A 41 éves énekesnő nagyon jól érzi magát a bőrében, a fogyásáról mesélt.

"Nem éreztem jól magam, úgyhogy elmentem egy teljes kivizsgálásra. Kiderült, hogy az inzulinrezisztencia-értékem nagyon magas. A diagnózis előtt is diétáztam, mert terhességi diabéteszem volt, de amióta kiderült, még szigorúbb étrendet kell követnem. Azóta a kilók csak úgy olvadnak le. Jól érzem magam, de ennél többet nem akarok leadni. Az arcomat már most is kicsit beesettnek érzem" – mesélte a Borsnak Gabi.