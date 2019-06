Gömöri András Máté, az Operettszínház művésze nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy testépítő lesz. A hétvégén vett részt az első megmérettetésén, és bár rosszul lett, remek eredménnyel zárt.

Testépítőnek állt Gömöri András Máté, az Operettszínház művésze. A hétvégén vett részt első versenyén, mely bár remekül zárult, nem ment zökkenőmentesen.

"Volt egy pillanat, amikor éreztem, hogy baj lehet, szédültem, nem is hallottam, amikor a bírák elé szólítottak. Végig arra koncentráltam, hogy el ne ájuljak" - mesélte a Borsnak Gömöri András Máté.

"Ez az első versenyem, nyolc hónapja vártam erre a pillanatra. Nyilván a stressz is közrejátszott a rosszulléthez. Másrészt ezek a pózok valódi erőkifejtéssel járnak, úgyhogy a szervezetem tartalékai időközben majdnem teljesen kimerültek. A verseny után hátramentem, ittam két korty vizet, és a lábamat az égnek kellett emelnek, így lettem jobban" - folytatta a művész, aki remek eredménnyel zárt a napot a miskolci Egyetemi Körcsarnokban.

Ő lett a legjobb testű újonc, a 180 centiméter felettiek testépítő győztese és végül az abszolút győztes is. Szokatlan táncos produkcióját ujjongva fogadta a közönség. Felesége, Polyák Lilla és két fia is ott szurkolt a nézőtéren. Legfőbb támasza is felesége volt. Félóránként etette csokoládéval Gömörit, kezébe adta a súlyokat, szalagokat.

"Lilla nélkül nem tudtam volna végigcsinálni. A felkészülés mellett Színművészeti Egyetemre járok, forgatásokra, edzésekre, napi 4–5 órát aludtam. Ő készítette elő az ételeimet, mindent grammra pontosan, hogy nekem csak ki kelljen vennem a hűtőből hajnalonként" - fogalmazott Gömöri András Máté, aki szigorú, grammra kimért diétát követett a felkészülés alatt.