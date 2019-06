Végre itt az igazi szezon, amikor már tényleg bűn import gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztani. Ennek ellenére sajnos a nagyobb áruházakban gyakori, hogy nem a hazai termékek kerülnek ki, így érdemes tudatosan, körültekintően választani.

Általában kisebb, ismerős zöldségboltokban vásárolom a zöldséget és a gyümölcsöt. Nem olyan régen viszont egy nagyobb élelmiszerboltban is végignéztem az árukat, és megdöbbenve láttam a fokhagyma címkéjén, hogy Kínából származik. Mivel a tudatos fogyasztás sokak számára még most sem alapvető, valószínűleg a kínai fokhagyma is sokaknak bekerült a kosarába. De miért van szüksége a magyar embernek kínai fokhagymára? Íme, 5 ok, hogy miért keressük a hazai zöldségeket és gyümölcsöket.

Hazai termelők

Ha már választási lehetőségünk van, akkor a magyar termelőket, a magyar mezőgazdaságot támogassuk. Nemcsak azért, mert a helyben előállított termények sokkal egészségesebbek, hanem mert ezzel a pénzünket a hazai mezőgazdaságba forgatjuk vissza.

Megbízható áruk

A lehető legjobb döntés hazai kistermelők, őstermelők áruját választani. Ők minden, a terményeket érintő kérdésre szívesen felelnek, ráadásul elsőkézből láthatod, hogy ki az, aki megtermeli neked, nektek az asztalra kerülő zöldségeket, gyümölcsöket. Keresd az ökológiai gazdálkodásokat, amelyek támogatják a fenntarthatóságot, és korlátozzák a növényvédő és talajjavító szerek, illetve műtrágyák használatát.

Magasabb tápanyag- és vitamintartalom

Természetesen a déligyümölcsöknek is magas a vitamintartalma, de az importra kerülő terményeket idejekorán szüretelik, és utóéréssel érnek be. Tehát nem akkor szedik le, amikor elérik maximális vitamintartalmukat, ráadásul a hosszú állásban ez folyamatosan csökken is. A frissen szedett idényzöldségek és gyümölcsök tartalmazzák a legtöbb vitamint és ásványi anyagot.

Nagyobb élvezeti érték

Az ízélmény miatt sem mindegy, hogy hazai vagy import gyümölcsöt fogyasztunk. Az aromaanyagok ugyanis csak egy bizonyos érettségi szint után jelennek meg, így az idejekorán leszedett gyümölcsök íztelenebbek, mint a frissen, éretten szüreteltek.

Környezetbarát megoldás

Minél közelebbről szerzed be a zöldségeket és gyümölcsöket, annál kisebb lesz az ökológiai lábnyomod, a termények szállításával ugyanis rengeteg káros anyag kerül a levegőbe. A termelői piacokon ráadásul nem használnak felesleges műanyag tárolókat, zacskókat, így bevetheted a saját környezetbarát, újra felhasználható bevásárlózsákjaidat.