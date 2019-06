3 + 1 alapszabály az edzéshez, ha fogyni szeretnél

Ha kezdő életmódváltó vagy, esetleg ha már egy ideje benne vagy a sport, az edzés világában, de mégsem érzed elég hatékonynak, akkor ezeket az alapszabályokat érdemes figyelembe venned.

A kivitelezés az első

Akár az edzőtermi edzésben találtad meg önmagadat, akár bármilyen másik sportban, az első lépést már megtetted. Találtál egy olyan mozgásformát, amit szívesen végzel. A következő lépés legalább ennyire fontos, ugyanis mit sem ér az egész, ha a hatékonyság kárára megy, vagy éppen sérülésveszélyes a kivitelezés. Minden sportnak, és azon belül minden gyakorlatnak megvan a helyes technikája. Nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk a már említett sérülésveszély elkerülése végett, ráadásul a helyes kivitelezéssel hozhatjuk ki magunkból a legtöbbet. Ezzel tudjuk maximalizálni a hatékonyságot. Húsz rosszul kivitelezett felüléssel mit sem érsz, de már negyedennyi jól kivitelezettel elkezdheted fejleszteni az izomzatodat. Ugyan a személyi edzésnek megvan az ára, de ha valóban elszánt vagy az életmódváltás kapcsán, ennél jobb befektetést nem is találhatnál. Mindenképpen érdemes szakmai segítséggel elindulni, neked is nagyobb sikerélményed lesz.

Fokozd a terhelést

Testünk egy idő után hozzászokik a terheléshez. Ez is oka lehet a gyakran előforduló fogyásmegállásnak. Éppen ezért, bizonyos időközönként, érdemes növelni a terhelést a fejlődés érdekében. Növeld a sorozatszámot, vagy dolgozz nehezebb súlyokkal, így még többet kihozhatsz magadból, és tovább serkentheted a teljesítőképességedet.

Kardió kontra súlyzós edzés

Edzőteremben alapvetően kardió és erősítő jellegű edzéseket lehet végezni. Sokan úgy tartják, hogy aki fogyni akar, annak kizárólag kardióedzést, annak, aki izmosodni akar, kizárólag súlyzós edzéseket kell végeznie, de ez egyáltalán nincs így. A kardió, azon kívül, hogy szuper állóképességet ad, és fogyaszt, ha jól csináljuk, a szívre, a keringési és légzőrendszerre is pozitív hatást gyakorol, így nem iktatható ki akkor sem, amikor izmot akarunk növelni. Ugyanígy van fordítva is: azért, mert fogyni akarunk, nem végezhetünk kizárólag kardiómozgást. Az izomnövelésnek ugyanis a fogyásban is nagy szerepe van.

Étkezz jól

Az egészséges életmódot 30%-ban a sport, 70%-ban a megfelelő étrend határozza meg. Életmódváltóként, fogyókúrázóként rengeteg hibába bele lehet esni, a divatdiétáktól kezdve a koplaláson át a szénhidrátmegvonásig. A kiegyensúlyozott táplálkozásnak nagyon fontos része a változatos és rendszeres étkezés, a minőségi alapanyagok használata, de a folyadékfogyasztás is.