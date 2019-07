Ételek, amelyekkel túlélheted a nyári kánikulát

Nyáron a könnyű ételek esnek a legjobban. A túl zsíros, nehéz fogások túlságosan megterhelik a meleg miatt amúgy is érzékeny szervezetet. Ha nem tudod pontosan, mit főzz a kánikulai napokon, most adunk néhány tippet.

Hideg levesek

Nyáron extrém folyadékszükséglete van a szervezetnek. A 2-3 liter víz elfogyasztása mellett nem árt beiktatni tartalmasabb folyadékokat is, mint például levest. Ami a téli időszaknak a gőzölgő krémleves vagy húsleves, az a nyárnak a hideg gyümölcs- és zöldségleves. Ami két nagy kedvencünk a vitaminokban és rostokban is rendkívül gazdag szederleves, illetve a rendkívül frissítő kapros uborkaleves. A receptekért kattints ide!

Gyors egytálételek

Meleg ételre azért persze szüksége van a szervezetünknek, de ki szeretne órákat a tűzhely mellett állni az amúgy is meleg lakásban. Nyilvánvalóan senki. Ezért a legjobb fogás nyáron egy gyors és könnyű egytálétel. Kedvenceink a főzelékek, amiket végre nem fagyasztott, hanem friss zöldségekből tudunk elkészíteni. Na és persze a nyár egyik legnagyobb slágeréről se feledkezzünk meg, amit tényleg pillanatok alatt össze lehet dobni: ez pedig a lecsó.

Saláták

Ha te is azt gondolod, hogy a saláta unalmas, akkor még nem ettél igazán finomat. A másik vád, ami gyakran éri ezt a laza fogást, hogy nem lehet vele jóllakni. Ezt is könnyű cáfolni, hiszen egy salátába kerülhetnek különböző sajtok, húsok, tojás, lehet mellé enni, vagy éppen beletördelni egy fűszervajas pirítóst, ami máris hozzáadja azt a pluszt, amitől teltségérzetet ad. De a jóllakottságérzéshez hozzájárul az is, hogy mennyire ízes a saláta, amin könnyen segíthet egy házi öntet.

Főfogásként kevésbé állja meg a helyét, de tízóraira és uzsonnára gyümölcssalátát is készíthetsz. Stílusos ötlet, ha egy fél sárgadinnye belét karalábévájóval apró, formás kis gömb alakú falatokra vágod fel. Tedd egy tálba, majd jöhetnek hozzá a hasonló méretre kockázott egyéb gyümölcsök. Akár barack, málna, szeder, alma, bármi, amit szeretsz. Alaposan keverd össze, majd amennyi belefér, töltsd vissza a sárgadinnye héjába. Igazi nyárias fogás, és a tálalás is jópofa.