Fiatalabb korában Sherie Grant is állandóan elégedetlen volt a külsejével. Bizonytalan volt önmagában és sokat kritizálta is magát. Ám minden megváltozott, amikor végre várandós lett, pedig a teste ekkor alakult át csak igazán.

Sherie mindig is arról álmodott, hogy édesanya lesz. Első gyermeke 2014-ben született, azóta pedig két újabb csöppségnek is életet adott. A várandóssága előtt Sherie is olyan volt, mint a legtöbb fiatal nő, sokszor bizonytalan és elégedetlen a testével, ráadásul a közösségi médiából is érezte a nyomást, hogy sokkal jobban, lehetőleg tökéletesen kellene kinéznie.

Érdekes módon éppen a várandósságai fordították meg a gondolkodását, amikor rengeteget változott a teste. Ekkor azonban eltolódtak a hangsúlyok, a gyerekek lettek az elsők, ráadásul büszke volt a testére, hogy három csodaszép gyermeket tudott kihordani. Vagyis éppen a gyerekei inspirálták arra, hogy elfogadja és szeresse önmagát, sőt mások előtt, a közösségi médiában is felvállalja külsejét, akár laza bőrét vagy striáit, és ezzel hirdesse a testpozitív gondolkodást.