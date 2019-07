Ahogy megírtuk, 30 kilótól szabadult meg Cseke Katinka az elmúlt időszakban. Ám úgy tűnik, a fogyás nem állt meg, a legutóbbi képén még az eddiginél is vékonyabb a sok-sok éven keresztül túlsúllyal küzdő színésznő.

"Szombatesti láz! Remélem buliztok!" – írta posztjához a színésznő, aki korábban elmondta, milyen a viszonya a megváltozott testével.

„Hihetetlenül jól érzem magam vékonyabban, de sokan nem is gondolnák, milyen nehéz dolog megélni ezt a változást. A fejemben eddig is megvolt a vékony Katinka, de amikor tükörbe néztem, nem azt láttam, ami a fejemben élt. Néha megijedek, amikor egy kirakat üvegében meglátom magam. Olyan, mintha egy másik ember lenne ott. Ez is egyfajta testképzavar, még meg kell szoknom, amit látok. Hatalmas változásokon megyek keresztül. Munkát váltok, lefogytam, levágattam a hajam. Keresem önmagam, de szerintem nagyon jó úton járok" – nyilatkozta nemrégiben.