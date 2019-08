A sport nemcsak fitten és egészségesen tart, a mentális, lelki egészséget is támogatja. Természetesen vannak olyan mozgásformák, amelyek kifejezetten a harmónia és az egyensúly megtapasztalását, megtalálását támogatják. Ha úgy érzed, neked is erre van szükséged, nézd meg a a mi kedvenceinket!

Pilates

A mélyizmok megerősítésére kifejlesztett pilatesmódszer úgy erősít, hogy közben az ellazulásra és a nyújtásra is koncentrál. A belső kontroll és koncentráció lágy és áramló mozdulatokat tesz lehetővé. A jóga, a balett és a római edzésmódszerek ötvözésével kialakított sport egy speciális légzéstechnikát is alkalmaz, amelynek köszönhetően teljesen kikapcsol.

Úszás

Témánk szempontjából némileg mellékes, de azért fontos megemlíteni, hogy az úszás az egyik legjobb kalóriaégető sport. Egy korábbi kutatás szerint,mivel 9 hónapig a magzatvízben fejlődünk, a víz a nyugalmat és az újjászületést jelenti számunkra. Így a vízben úszással egyfajta meditatív állapotot is elérhetünk, ami a megnyugvásról, befelé fordulásról, harmóniáról szól.

Futás

Ha kifejezetten szeretsz egyedül sportolni, amikor csak te vagy, és előtted az út, akkor a futás szuper alternatíva lehet. A futás növeli az általános fittséget, az állóképességet, ráadásul az anyagcsere-folyamatoknak, a légzőszervrendszernek és az idegrendszernek is nagyon jót tesz. Ha városi környezetben élsz, akkor is feltétlenül keresd a zöldet, a természeti környezet tudat alatt is nyugtatólag hat az emberekre.

SUP

Egy újabb természet- és vízközeli élmény, nemcsak sportként, de kikapcsolódásként is elsőrangú. Két-három évvel ezelőtt lett hazánkban is ismert a SUP, ami lényegében egy speciális szörfdeszka, amelyen állva evezve, mondhatni a vizen járva élvezheted a természetet. Rendkívül nyugis, mégis kalandos, és nem mellesleg kardióként sem utolsó.

Túrázás

Már kutatások is igazolták, hogy az emberek számára a természeti környezet mennyire pozitív hatású. Oldja a stresszt, segít ellazulni, hozzájárul a jobb életminőséghez. Egy hat-nyolc órás kirándulás elképesztő módon tudja feltölteni az embert, hiszen csak élvezni kell az erdőt, a flórát és a faunát, illetve a jó társaságot. Ahogy lelkileg feltölt, közben testileg kellemesen elfáraszt a túra, de egészen más, sokkal jobb fajta fáradtság ez, amit napi nyolc-kilenc óra irodai munka után tapasztalunk.