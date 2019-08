Az Operettszínház, valamint a 200 első randi című sorozat színésze nagy rajongója a magyar konyhának. Kedvenc étele a csülkös pacal, azonban az utóbbi időben erről is le kellett mondani egészsége megóvása érdekében.

Az Operettszínház színésze, Sándor Péter mindig kirobbanó formában van. Rendszeresen edz, sportol, hogy jól bírja a fizikailag igencsak megterhelő színpadi előadásokat.

„A foci örök szerelmem, kezdetben futballista szerettem volna lenni. Aztán bekerültem egy színjátszókörbe és úgy éreztem, ez a közeg az, amelyben ki tudom magam fejezni. Így lett a színészet az én utam, de amikor csak tehetem focizok, sőt sokszor relaxálok úgy, hogy behunyom egy pillanatra a szemem és gondolatban rúgom a bőrt" – árulta el a színész az RTL Klubon látható Kalandozóban.

Sándor Péter a sok mozgás mellett a táplálkozására is odafigyel. Bár az utóbbi időben áttért a reform ételek fogyasztására, kedvencei a nehéz, zsíros ételek.

„Sajnos olyan egészségügyi problémáim vannak, különösen az emésztésemmel, hogy emiatt mostanság inkább csak könnyű, reform ételeket fogyasztok. Pedig a csülkös pacal a gyengém! Ahogy a bajai halászlevet, úgy ezt is, szinte bármelyik napszakban meg tudnám enni. Egyszer még az osztálykirándulásról is majdnem lemaradtam a csülkös pacal miatt. Megálltunk egy autópályán, ahol volt egy csárda. Megláttam, hogy van csülkös pacal és leragadtam ott. Már mindenki keresett, mikor beállítottam a buszra a csülkös pacallal. Ennyire szeretem, ahogy azokat a háziasszonyokat is akik jól tudják elkészíteni ezt az ételt" – vallotta be a színész.