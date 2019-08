Ashley Graham nemrégiben jelentette be, hogy babát vár. A modell, aki híres testpozitív megnyilvánulásairól, ezúttal sem fél megmutatni teste változásait, ahogy korábban például a narancsbőrét is felvállalta.

Egyik kedvenc plus size modellünk hamarosan anyai örömök elé néz. Ahogy minden nőnek, Ashley-nek is hatalmas változáson megy át a teste a várandósság alatt. Sokan annak ellenére is nehezen fogadják el ezeket a változásokat, hogy kisbabájuk miatt és érdekében történnek ezek. Ashley Graham, ahogy tőle már megszokhattuk, ezúttal sem rejti véka alá, hogy mi történik vele, számára ez az időszak is a női test ünneplése – csak éppen striákkal és némi plusz kilóval.