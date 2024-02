Nemet mondott a közösségi médiára a magyar színésznő: se férjét, se kisfiát nem mutatja meg

A Palikék Világa by Manna Ilyen az élet Youtube-csatornán Szabó Erika többek között az anyaságról is mesélt és arra is kitért, hogy se orvos férjét, se a kis Nolent nem mutatja meg a közösségi médiában. Úgy fogalmazott: meghúzott egy határt, a magánéletüket szeretné maguknak megtartani, és ezen később sem szeretne változtatni.

Erika arról is beszélt, hogy influenszerként is csak olyan cégekkel dolgozik együtt, amelyek termékeit jónak tart, amelyekben hisz. Hozzátette, úgy véli, az, hogy egy szülő hogyan dönt a gyereke szerepléséről a közösségi médiában, nem attól függ, hogy influenszerkedik-e. Úgy véli, Nolen most nem tudja elmondani, hogy szeretne-e szerepelni vagy sem, ő pedig nem dönthet helyette. Hozzátette, ha kisfia majd később úgy dönt, hogy szeretne az édesanyjával például egy címlapon szerepelni, annak ő nagyon fog örülni, nagyon büszke lesz rá.