A végzet elől nincs menekvés − Érkezik a Végső állomás sorozat hetedik része

Akár repülőútról, akár szolizásról, akár egy rönkszállító teherautó mögötti vezetésről van szó, a Végső állomás 25 éve tartja fogva a horrorfanokat. A Final Destination-filmek rajongói számára pedig nem is érkezhetett volna jobb hír: bejelentették, hogy megkezdték a hetedik rész előkészületeit. Az ígéretek szerint a Végső állomás-sorozat legújabb fejezete nemcsak az előző film sikereit próbálja hatásvadász módon felülmúlni, hanem új, váratlan és kreatív halálcsapdákat is ígér a rajongóknak.

Végső állomás-sorozat nagy tanulsága, hogy a Halál mindenkiért eljön.

Miért van ekkora sikere a Végső állomás-sorozatnak?

A sorozat egyik titka a halál, végzet és sors misztikus összefonódásában rejlik. Minden egyes rész egy csodával határos megmeneküléstörténettel indul, amit egyetlen karakter előérzete idéz elő. Ám, ezzel egyidőben beindul a láthatatlan rettegés, a Halál megmásíthatatlan terve, vagyis a túlélők elragadása. A nézők végigkövethetik a Halál nyomában felbukkanó jeleket, és persze azt, hogy milyen véletlen baleset és halál vár a kijelöltekre. Ez a feszült jelleg és a folyamatos bizonytalanság tartja egészen az utolsó percig a székükben az izgalmat és rettegést kereső horror kedvelőit.

A Final Destination részről részre folyamatosan képes megújulni és fenntartani a nézők izgalmát, újra és újra rávilágítva a végzet megmásíthatatlanságára és a sors által kitervelt halálra. Az idén berobbant Végső állomás: Vérvonalak pedig akkora sikert aratott, hogy talán kérdés se volt, folytatják a filmsorozatot.

Tervezik a következő Végső állomás rész forgatását

A Végső állomás sorozat korábbi öt része és a friss Bloodlines a kreatív halálcsapdákban találta meg a siker kulcsát, amelyet a nézők világszerte imádnak. A következő rész forgatókönyvírójaként, az előző rész társírója, Lori Evans Taylor neve már biztos pont. Ezzel biztosítva a folytonosságot és a minőséget. A szerződtetésre azután került sor, hogy a májusban bemutatott Bloodlines, a több mint 286 millió dolláros bevételével a sorozat messze legsikeresebb darabja lett, ráadásul ez a rész kapta a legjobb Rotten Tomatoes értékelést, 93%-ot az egész franchise-ban. A hatrészes Végső állomás sorozat egyébként eddig világszerte több mint 983 millió dolláros bevételt hozott, ezzel a New Line harmadik legnagyobb horror franchise-a a rekordot döntő, 2,3 milliárd dolláros bevétellel büszkélkedő Démonok között és az 1,2 milliárd dolláros Az-filmek után - írja a The Hollywood Riporter.