A végzet elől nincs menekvés − Érkezik a Végső állomás sorozat hetedik része

Akár repülőútról, akár szolizásról, akár egy rönkszállító teherautó mögötti vezetésről van szó, a Végső állomás 25 éve tartja fogva a horrorfanokat. A Final Destination-filmek rajongói számára pedig nem is érkezhetett volna jobb hír: bejelentették, hogy megkezdték a hetedik rész előkészületeit. Az ígéretek szerint a Végső állomás-sorozat legújabb fejezete nemcsak az előző film sikereit próbálja hatásvadász módon felülmúlni, hanem új, váratlan és kreatív halálcsapdákat is ígér a rajongóknak.
A sorozat egyik titka a halál, végzet és sors misztikus összefonódásában rejlik. Minden egyes rész egy csodával határos megmeneküléstörténettel indul, amit egyetlen karakter előérzete idéz elő. Ám, ezzel egyidőben beindul a láthatatlan rettegés, a Halál megmásíthatatlan terve, vagyis a túlélők elragadása. A nézők végigkövethetik a Halál nyomában felbukkanó jeleket, és persze azt, hogy milyen véletlen baleset és halál vár a kijelöltekre. Ez a feszült jelleg és a folyamatos bizonytalanság tartja egészen az utolsó percig a székükben az izgalmat és rettegést kereső horror kedvelőit.
A Final Destination részről részre folyamatosan képes megújulni és fenntartani a nézők izgalmát, újra és újra rávilágítva a végzet megmásíthatatlanságára és a sors által kitervelt halálra. Az idén berobbant Végső állomás: Vérvonalak pedig akkora sikert aratott, hogy talán kérdés se volt, folytatják a filmsorozatot.
A Végső állomás sorozat korábbi öt része és a friss Bloodlines a kreatív halálcsapdákban találta meg a siker kulcsát, amelyet a nézők világszerte imádnak. A következő rész forgatókönyvírójaként, az előző rész társírója, Lori Evans Taylor neve már biztos pont. Ezzel biztosítva a folytonosságot és a minőséget. A szerződtetésre azután került sor, hogy a májusban bemutatott Bloodlines, a több mint 286 millió dolláros bevételével a sorozat messze legsikeresebb darabja lett, ráadásul ez a rész kapta a legjobb Rotten Tomatoes értékelést, 93%-ot az egész franchise-ban. A hatrészes Végső állomás sorozat egyébként eddig világszerte több mint 983 millió dolláros bevételt hozott, ezzel a New Line harmadik legnagyobb horror franchise-a a rekordot döntő, 2,3 milliárd dolláros bevétellel büszkélkedő Démonok között és az 1,2 milliárd dolláros Az-filmek után - írja a The Hollywood Riporter.
Azt, hogy kik lesznek a következő rész rendezői - a korábbi stáb tagjai, Zach Lipovsky és Adam Stein visszatérnek-e -, még nem tudni. Egy azonban biztos, a rajongók már most izgatottan várják, milyen újabb, izgalmas véletlen balesetek és előérzet-motivált fordulatok jelennek majd meg a Final Destination hetedik részében.
Az elmúlt két évtizedben a sorozat olyan epizódokat hozott, amelyek mind-mind egyfajta új megközelítéssel vázolták fel, milyen különleges lehetőségek rejlenek a halál kreatív megjelenítésében. Az izgalmas történetvezetés és innovatív balesetek egészen különleges élményt nyújtanak még a legjobb horrorfilmek között s.
Egy tinédzser különös előérzete megmenti őt és néhány társát egy repülőgép-szerencsétlenségtől. Ám a baleset elkerülése után a halál nem hagyja őket békén: sorra utoléri azokat, akik megszegték a sors menetét. A film hatalmas újdonságnak számított 2000-ben, mivel végig azzal játszik, hogy lehetetlen megúszni a végzetet, a szereplők mégsem adják fel, a végsőkig küzdenek ellene. Ez a rész alapozta meg a sorozat egyedi atmoszféráját és feszült hangulatát.
A híres rönkszállítós jelent. Egy autópálya-szerencsétlenségtől ment meg jó pár embert egy fiatal lány előérzete, ám a sors kegyetlenül utoléri a túlélőket. A film bemutatja, hogy a végzet nem kivételezik, a Halál pedig ha kell, éveken át türelmesen vár. A feszült jelenetekkel teli történet ismét ráirányítja a figyelmet az előérzet és a halál elkerülhetetlenségére. A túlélők próbálják meghaladni a sorsot, de a halál nem hagyja magát kijátszani.
A középpontban egy maroknyi középiskolás áll, akik egyik társuk előérzetének köszönhetően elkerülnek egy hullámvasút-balesetet. A Halált azonban senki sem kerülheti el, ez a láthatatlan erő pedig sorozatosan, kreatív és brutális módokon arat. A film tovább mélyíti a végzet és a sors témáját, új felismeréseket, próbálkozásokat hozva a történetszálba.
Egy autóverseny adja az alapot egy újabb tragédiához, ahol a túlélők ismét kénytelenek szembenézni a Halállal. A történet hangsúlyozza a végzet elkerülhetetlenségét, miközben egyre vadabb és kreatívabb balesetek követik egymást. Az előérzet és a sors ereje itt is meghatározó szerepet kap, akárcsak a korábbi részekben. Ez a film is újabb példája annak, hogyan képes a halál a legváratlanabb helyzetekben lesújtani.
Egy hatalmas hídbaleset túlélői próbálják megúszni a végzetet, ám a Halál rendszerében nincs helye a hibának. A sorozat ismét bebizonyítja, hogy a sorsot semmilyen előérzet vagy menekülés sem állíthatja meg. A végzet kreatív halálcsapdákat sző, amelyek megállíthatatlanok és kiszámíthatatlanok. Az izgalmas és feszült jelenetek révén a nézők újabb adag borzongást és rémületet, és egy hatalmas csavart kapnak.
A legújabb részben egy fiatal generáció kerül a végzet és halál új játékának középpontjába, miközben az előző filmek legendás elemei is visszaköszönnek. A sorozat egyedi sorsfelfogása és a balesetek bonyolult hálója itt éri el új szintjét. A Bloodlines-szal a sorozat újra felkerült a legjobb horrorfilmek térképére.
Újoncként is élvezheted, és teljes mértékben átélheted mindazt, amit egy Végső állomás-film nyújthat. A rejtett utalások ugyan elsuhanhatnak melletted anélkül, hogy észrevennéd, de ha később visszatérsz, miután megnézted a korábbi részeket, az élmény még gazdagabb lesz. Nem szükséges tehát előzetesen ismerned a többi filmet, ez tudatos döntés volt a részünkről, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy a tizennégy évnyi szünet hosszú idő
– mesélte Deadline-nak Craig Perry producer, aki a franchise 2000-es indulása óta áll a Final Destination-sorozat mögött.
A Final Destination nem egy tipikus horror, ahol egy szörny vagy gyilkos üldözi az áldozatait. A Halál itt maga a legnagyobb ellenség, aki megmásíthatatlanul követi a túlélőket. Ez a megközelítés, amelyben a Halál egy élettelen, de összetett szereplő, különösen hátborzongatóvá teszi a sorozatot.
Ráadásul a horrortörténelem egyik ikonikus alakja, Tony Todd a sorozat összes részben jelen volt egészen a Bloodlines-ig, tovább mélyítve ezt a misztikus légkört. Az ő jelenléte és alakítása felkavaróan emelte a filmek hangulatát, fenntartva a nézői kíváncsiságot a személyét illetően. Tavaly ősszel azonban a színész elhunyt, így a Végső állomás következő részében már egészen biztosan nem számíthatunk a felbukkanására.
A Final Destination hetedik része várhatóan további újdonságokkal és még kreatívabb halálcsapdákkal ismerteti meg a nézőket, így remélhetőleg túlszárnyalja a korábbi sikereket, és tovább viszi a Végső állomás-sorozat hírnevét a legjobb horrorfilmek között.
