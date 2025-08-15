Kiderült, miért nem láthatjuk többé a képernyőn Carrie Bradshow-t és a barátnőit — Ezért ér véget az És egyszer csak...

Michael Patrick King, az És egyszer csak... kreatív vezetője ugyan nem árulta el, miért nem írják tovább Carrie és barátainak történetét, ennek ellenére kiderült, miért zárták le a sorozatot.

És egyszer csak... Kiderült, miért kellett lezárni a sorozatot

És egyszer csak... világossá vált, hogy ennél jobb alkalom a befejezésre nem lesz többé

„Miközben az És egyszer csak... 3. évadának utolsó epizódját írtam , világossá vált számomra, hogy ez egy csodálatos hely lehet a befejezésre ” – írta augusztus 1-jén. „Sarah Jessica Parkerrel, Casey Bloysszal és Sarah Aubrey-vel együtt úgy döntöttünk, hogy idén egy kétrészes fináléval zárjuk a népszerű sorozatot, és az eredeti sorozatrendelést 10 epizódról 12-re bővítettük”.

King elmagyarázta, hogy Parkerrel szándékosan vártak a hír megosztásával, mert a legújabb részre akarták összpontosítani a figyelmet.

A sorozat befejezésének híre óta sem az HBO Max, sem az És egyszer csak... alkotói és sztárjai nem tisztázták, hogy pontosan miért nem tér vissza a sorozat. A Forbes azonban arról számolt be, hogy a sorozat nézettségi mutatói a 3. évad premierjén minden idők legalacsonyabb szintjét érték el.

A sorozat újjáéledése a 2. évad közepén nézettségi mélyponttal szembesült, és a 3. évadban tovább csökkent a nézettség. A Samba TV televíziós technológiai vállalat jelentése szerint az És egyszer csak... 3. évadának premierjét átlagosan 429 000 háztartás nézte, ami 7 százalékos csökkenést jelent a 2. évad premierjéhez képest.

Ugyanakkor a Szex és New York sorozat 2004-es fináléja 10,6 millió nézőt vonzott, és a The New York Times szerint aznap este a második legnézettebb műsor volt.

A nézettség csökkenése mellett a sorozat újjáéledése a rajongók kritikáját is kiváltotta Carrie, Miranda és Charlotte modern életével kapcsolatban, összehasonlítva az eredeti sorozatban ábrázolt életükkel.