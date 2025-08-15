Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült, miért nem láthatjuk többé a képernyőn Carrie Bradshow-t és a barátnőit — Ezért ér véget az És egyszer csak...

2025.08.15.
Az És egyszer csak...forgatókönyvírója és kreatív igazgatója, Michael Patrick King egy az HBO Maxszal közös Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy a széria a 3. évaddal véget ér. De, hogy miért nem folytatódik mindenki kedvenc műsora, arra mostanáig nem kaptunk választ. Ám most végre kiderült, mi az igazi ok, amiért Carrie Bradshow-nak és barátnőinek végleg távoznia kell a képernyőről.

Michael Patrick King, az És egyszer csak... kreatív vezetője ugyan nem árulta el, miért nem írják tovább Carrie és barátainak történetét, ennek ellenére kiderült, miért zárták le a sorozatot. 

És egyszer csak... Kiderült, miért kellett lezárni a sorozatot
Forrás: Entertainment Pictures

És egyszer csak... világossá vált, hogy ennél jobb alkalom a befejezésre nem lesz többé

„Miközben az És egyszer csak... 3. évadának utolsó epizódját írtam , világossá vált számomra, hogy ez egy csodálatos hely lehet a befejezésre ” – írta augusztus 1-jén. „Sarah Jessica Parkerrel, Casey Bloysszal és Sarah Aubrey-vel együtt úgy döntöttünk, hogy idén egy kétrészes fináléval zárjuk a népszerű sorozatot, és az eredeti sorozatrendelést 10 epizódról 12-re bővítettük”.

King elmagyarázta, hogy Parkerrel szándékosan vártak a hír megosztásával, mert a legújabb részre akarták összpontosítani a figyelmet.

A sorozat befejezésének híre óta sem az HBO Max, sem az És egyszer csak... alkotói és sztárjai nem tisztázták, hogy pontosan miért nem tér vissza a sorozat. A Forbes azonban arról számolt be, hogy a sorozat nézettségi mutatói a 3. évad premierjén minden idők legalacsonyabb szintjét érték el.

A sorozat újjáéledése a 2. évad közepén nézettségi mélyponttal szembesült, és a 3. évadban tovább csökkent a nézettség. A Samba TV televíziós technológiai vállalat jelentése szerint az És egyszer csak... 3. évadának premierjét átlagosan 429 000 háztartás nézte, ami 7 százalékos csökkenést jelent a 2. évad premierjéhez képest.

Ugyanakkor a Szex és New York sorozat 2004-es fináléja 10,6 millió nézőt vonzott, és a The New York Times szerint aznap este a második legnézettebb műsor volt.

A nézettség csökkenése mellett a sorozat újjáéledése a rajongók kritikáját is kiváltotta Carrie, Miranda és Charlotte modern életével kapcsolatban, összehasonlítva az eredeti sorozatban ábrázolt életükkel.

