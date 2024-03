Bárki lehet családon belüli erőszak áldozata - Fontos, hogy tudd, van segítség!

A családon belüli erőszak a legtöbb esetben a nőket érinti, amelyeknek a gyerekek is áldozatává válnak. A bántalmazás témájában, bármennyire is sok szó esik róla, a mai napig rengeteg tévhit él a köztudatban, sokak számára az sem világos, hogy a bántalmazás nem csupán a fizikai agressziót jelenti. Cikkünkben most eloszlatjuk ezeket és azt is megtudhatod, mit tehetsz, hova fordulhatsz, ha úgy érzed, nincs kiút.

Nehéz szembesülni a ténnyel, hogy valaki áldozattá válhat a kapcsolatában. Akivel még soha nem történt ilyemi, értetlenül áll mások tragédiája előtt, vannak, akik egyenesen úgy érzik: velük ez nem történhet meg. Ők azok, akik a közösségi média felületein, de akár családtagként, „barátként” is tanácsokat osztogatnak a bántalmazottnak, hogy mint KELLENE vagy mit KELLETT VOLNA tenniük, hogy elkerüljék az abúzust. Van köztük, akiket a segítés szándéka vezérel, mások kifejezetten az áldozatokat hibáztatják vagy bagatellizálnak: ennek fényében nem csoda, hogy a bántalmazott nők szégyellik a velük történteket, és nem vagy már csak súlyos fizikai és lelki károk elszenvedése után kérnek segítséget. A bántalmazás nem feltétlenül fizikai erőszakot jelent.

„Pedig olyan rendes ember” Az elkövetőt ismerősei és tágabb családja rendes, jóravaló embernek ismeri, ezért ha az áldozatok beszélni kezdenek, sokszor senki sem hisz nekik. Tovább nehezíti az áldozatok helyzetét, hogy nemegyszer maga az elkövető is a nő viselkedésével indokolja a bántalmazást. Az erőszak megtörésének első lépése, hogy a felelősséget oda helyezzük, akit illet - az elkövetőre. Sajnos sokan vannak azok is, akik egy életet leélnek fizikai vagy verbális bántalmazottként, amelybe nem csak ők, de a családban élő gyerekek is belerokkannak és egy életen át viselik az átélt traumák nyomát. Fontos tudni, a bántalmazott nők és gyerekek számára van segítség, ám a támogatáshoz nekik kell megtenniük az első lépéseket vagy legalábbis nyitottnak kell lenniük arra, ha valaki segíteni akar nekik. Ez egyszerűnek tűnik, ám amikor egy bántalmazott nő folyamatosan azokkal a mondatokkal szembesül: Hogyan hagyhattad? vagy Pedig te olyan okos önálló nő vagy... néha könnyebb útnak tűnik a hallgatás, ami egy egyre mélyülő szenvedésspirálba húzza bele az érintett. Ilyenkor már maga a bántalmazott is úgy érezheti, partnere jó okkal abuzálja: sok nőnek, aki az erőszak áldozata, a gondolkodása beszűkül, depressziós lesz, az önbecsülése és az érdekérvényesítési képessége is csorbát szenved. A bántalmazó fegyvertára változatos: a verés csak a jégyhegy csúcsa, előbb módszeresen elszigeteli társát a családjától, barátaitól esetleg munkába járni sem engedi, amivel végképp kiszolgáltatott helyzetet teremt számára. Ilyenkor hangzanak el azok a gyakori mondat: nélkülem te egy nulla vagy, kinek kellenél, csak én tudlak elviselni, hova mennél pénz nélkül stb. Sad depressed woman being verbally attacked.Mentally abused.Absent in conversation.Not listening.Private problems.Introvert submissive female loosing interest.Relationship issues,emotional break up

A bántalmazás nem egyetlen réteg problémája Tévhit: A bántalmazás főleg az iskolázatlan, szegény rétegek körében elterjedt. Tény: Minden etnikai csoporton, társadalmi rétegen és lakóhelyen belül hasonló arányban találkozunk bántalmazókkal és áldozatokkal. Mi nevezhető kapcsolati erőszaknak? Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Ha a párkapcsolatában vagy a családjában valaki fizikai, lelki sérülést okoz, megalázó módon viselkedik, gazdaságilag ellehetetleníti, kontrollálja vagy nemkívánatos, megalázó szexuális cselekedetekre kényszeríti, akkor az illető súlyosan visszaél fizikai vagy szellemi erejével, ami semmilyen körülmények között nem elfogadható. Annak a személynek, aki akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak áldozata, joga van a segítségre - fogalalja össze az Egészségvonal.

Tévhit: Egy pofon még belefér a szerelembe: levezeti a feszültségeket, és aztán minden rendbe jön. Tény: A "pofonra csók" sztereotípia csak a tévéfilmekben működik. A gyakorlatban a pofonok nem kölcsönösek, és nem múlnak el nyom nélkül. Az első pofont követni fogja a többi, és a bántalmazás egyre szélsőségesebb és durvább lesz. Az áldozattá válás lépésről lépésre történik Általában nem egyik pillanatra lesz valakiből bántalmazott. A családon belüli erőszak pszichológiája ennél bonyolultabb. A partner először csak apróbb dolgokat nehezményez, később meg is tiltja ezeket, majd egyre nagyobb mértékben beleavatkozik társa életébe, nem ritkán érzelmi zsarolás formájában. Nem ritka, hogy az öltözködésén át a hobbiig kritizálja, szélsőséges esetben folyamatosan azt sulykolja partnerébe, hogy az mindenre alkalmatlan: legyen az gyereknevelés vagy a háztartás vezetése. Tény: Minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz a partnere. Ez jelenleg Magyarországon mintegy félmillió bántalmazott nőt érint.

A verbális bántalmazást a fizikai erőszak követheti Amíg a testi bántalmazás minden esetben egyértelmű, addig a verbális erőszakot nem biztos, hogy akár az érintett is felismeri. Sokan csupán azt érzik, hogy valami nincs rendben VELÜK, és hosszú út, sok esetben mentálhigiénés segítség vezet odáig, hogy felismerjék NEM VELÜK VAN A BAJ. A bántalmazott nők nagy része a pszichés erőszak folyamatos elszenvedése után sem kér segítséget, pedig az erőszaknak nemcsak a bántalmazás fizikai formája tekintendő, hanem szóbeli, lelki és egyéb megnyilvánulása is. A bántalmazott sokáig reménykedik, többen mentegetik erőszakos partnerüket Az érintettek közül sokan abban reménykednek, hogy erőszakos családtagjuk vagy partnerük idővel megváltozik, és abbahagyja a bántalmazást. Többnyire azonban ennek az ellenkezője történik, a bántalmazás még drasztikusabbá válik, ha erőszakoskodó hozzátartozójuk tudomást szerez a segítségkérésről. Tévhit: A családi ügyekbe való rendőri beavatkozással könnyű visszaélni. Sok nő csak bosszúból vádolja meg a partnerét. Tény: A nyugati statisztikák szerint a családon belüli erőszak miatti téves letartóztatások aránya megközelítőleg kettő százalék: éppen annyi, mint a többi bűncselekmény esetében.