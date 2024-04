„Kertet ültetni annyi, mint hinni a holnapban” — Aki növényeket nevel, a saját jellemét is formálja

„To plant a garden is to believe in tomorrow” — Audrey Hepburntől származik az idézet, amely azt jelenti, „Kertet ültetni annyi, mint hinni a holnapban”.

Aki magot vet, a jövőre gondol, hiszen, mire a kis magból fejlett növény lesz, amely termést is hoz, sok idő telik el. Aki magot vet, életet hoz létre; követni, ahogy csírázik, gyenge kis növénykezdeményből erős, a természet viszontagságainak ellenálló felnőtt élőlény lesz, különleges élmény. Reményt ad. Hitet, hogy mindig van tovább.