Hétországra szóló lakodalmat csaptak, majd jól el is váltak

Azóta évtizedek teltek el, és ma már egy második — és hiszem, hogy örökre szóló —, erős érzelmekre épülő házasságban élek a csodálatos férjemmel, 17 éve. Az esküvőnk tudatosan volt kicsi, nagyon szűk családi körben, két tanúval köttöttük meg, nászúton pedig azóta sem voltunk, legalábbis olyan többnapos utazáson, amit így neveztünk volna el, még nem vettünk részt, mi inkább csak nyaralunk. Nem anyagi okok miatt, hanem, mert a férjem nem az a tipikus magamutogató fajta, jobban szereti a csendet és a nyugalmat. Szemben velem, akinek a pörgés a lételeme. Ám esküvő kérdésében egyetértettünk, úgy a ruhaválasztásban, mint a szűkre szabott vendéglistában és az otthon töltött mézeshetekben is. Nem mondtam le semmiről, nem hódoltam be, nem érvényesítette rajtam az akaratát és nem is bánom, hogy csinnadratta nélkül kötttük össze az életünket. Egyszerűen azt éreztem, hogy erre van szükségünk, nem érdekelnek a külsőségek, a látszat, az ismeretlen rokonok és ismerősök jópofizása, a nagyon is jól ismert rokonság társasága. Ő kell. A férfi, akivel le fogom élni az életemet, boldogságban, szerelemben, harmóniában. Az első találkozás első pillanatában tudtam, hogy így lesz, akkor is, ha sosem házasodunk össze. De összeházasodtunk, ami 17 év távlatából nézve is a legjobb döntés volt, amit megozhattunk.

Nyilván nem a „kis költségvetésű esküvő” az oka a harmóniának és a boldog együttélésnek. Ismerek olyan párt, amelyik egy vagyont költött esküvőre, hitelt is felvettek az évekig tervezett eseményre, és nem bánták meg, sőt, az ismeretségi körömben az egyik legkiegyensúlyozottabb párkapcsolat az övék. Viszont olyan barátnőm is akad, aki két irgalmatlanul drága esküvőt követő sikertelen házasság után döntött úgy néhány éve, hogy a harmadik frigy két tanúján és a fotóson kívül senkit nem akar látni a házasságkötő teremben. Azóta is boldogan élnek a férjével, ami az előző két házasságában elképzelhetetlen volt.