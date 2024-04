Most lehet félnivalója Tom Cruise-nak: lánya, a 18 éves Suri boríthatja a bilit

18. születésnapján kapták lencsevégre Suri Cruise-t New Yorkban.

A színész már 2013-ban arról beszélt, hogy 3 hónapja nem látta Surit. Később Holmes elmondta, a válásuknak az egyik oka az volt, hogy távoltartsa gyereküket a Szcientológiai Egyháztól, amelynek Cruise a tagja és elkötelezett híve.

Most, hogy Suri betöltötte a 18. életévét, egy egész világ várja, vajon kapcsolatba lép-e édesapjával - akit tulajdonképpen nem is ismer, sőt, a filmjeit se nézi meg - vagy kitálal-e róla néhány olyan részletet, amit Holmes a válási egyezség részeként nem tehet meg. Vannak, akik úgy vélik, a lánynak semmi oka nincs megbolygatni a nyugodt életét, amíg mások szerint a kamerák fényétől távol élő Suri éppen egy leleplező vallomással robbanhat be a show-bizniszbe, ha éppen ez a célja.