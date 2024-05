Anne Heche családja nagy bajban van: úsznak az adósságban

Adósságban úszik Anne Heche fia, Homer Heche Laffoon: az autóbalesetben elhunyt színésznő birtokán annyi a hitel, hogy gyermeke szerint egy élet sem elég arra, hogy kifizesse. Kiderült az is, hogy nemcsak a birtok van eladósodva, de hirtelen halála előtt Anne Heche a több tízezer dollárnyi hitelkártya-adósságát sem tudta már rendezni, több bank megtámadta a hagyatékát is. Fény derült arra is, hogy utolsó élettársa, Thomas Jane is adott neki kölcsön 150 000 dollárt, amit a hagyaték kezelőjének, Homernek kellene visszafizetnie.

Anne Heche adósságát képtelen kifizetni a családja

Forrás: Northfoto

Az édesapjával élő Homernek - aki így búcsúzott imádott édesanyjától - fogalma sincs, mekkora az édesanyja hagyatéka - körülbelül 110 000 dollárra becsülik - ugyanis szerteágazó forrásokból kap jogdíjakat, ám hogy pontosan honnan és mennyit, nem tudni, mert a színésznő nem fordított nagy gondot a pénzügyeinek nyilvántartására. Annyi azonban biztos, hogy a színésznőnek több volt az adóssága, mint amennyit a gyerekei örököltek utána, úgy tudni, 6 millió dollárt követelnek a családtól Anne hitelezői.