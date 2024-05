Fogamzásgátló módszerek: honnan tudjuk, melyiket válasszuk?

– A legtöbb esetben a nők alkalmazzák a megfelelő fogamzásgátló módszereket - kivéve az óvszer esetén –, és bizony manapság már nem csak a tabletta létezik – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász, aki most ismerteti, hogy melyiknek mi az előnye és mi a hátránya, ezzel megkönnyítve a döntést.

Fogamzásgátló módszerek: melyiket válasszuk?

Fogamzásgátló módszerek

1. Óvszer

Előnye: Az óvszer nemcsak a teherbeeséstől, de a különböző nemi úton terjedő megbetegedésektől is megvéd. Biztonságos, ugyanis a helyes használatnál szinte kizárt a teherbeesés. Hormonmentes, ráadásul bárhol könnyedén beszerezhető, nem szükséges hozzá szakorvosi vizsgálat vagy recept.

Hátránya: Mivel latexből készül, egyeseknél bőrirritációt okozhat, de már erre is van megnyugtató megoldás, hiszen kapható latexmentes típust is. Egyesek kényelmetlennek tartják, amiatt, hogy felfokozott állapotban kell keresgélni és a felhelyezésével bajlódni. Amennyiben kiszakad – ami ritkán fordul elő, de azért megeshet –, az olyan, mintha semmivel sem védekeztek volna.

2. Spermicidek

Ez olyan fogamzásgátló eszköz, amely vegyi anyag segítségével megbénítja vagy elpusztítja a spermákat. Létezik kúp-, krém-, hab-, zseléformában is. Megbízhatósága egyénenként eltér, fokozottan figyelni kell a használati utasítás betartására.

Előnye: Recept nélkül kapható, könnyen és biztonsággal alkalmazható készítményekről van szó.

Hátránya: Gyakran okoz irritációt, akár komoly allergiás tüneteket is kiválthat. Előfordul, hogy egyeseknél növelheti bizonyos vírusfertőzések kialakulásának esélyét.

3. Fogamzásgátló tabletták

A legelterjedtebb fogamzásgátló módszerek egyike a tabletta szedése. Széles választékban kapható, különböző összetételű, hormontartalmú fajtái vannak, így szinte mindenki megtalálja a hozzá illő készítményt. Bár mindegyik a peteérés gátlásán keresztül fejti ki hatását, mégis nagyon fontos, hogy a nőgyógyász – előzetes vizsgálatok után – kiválassza a hozzánk illő készítményt. Érdemes Leiden vérvizsgálatot is csinálni, amely kimutatja a trombózisra való hajlamot. Biztonságos, hiszen helyes használat mellett minimális a teherbeesés kockázata. Igaz, hogy tartalmaz laktózt, de olyan minimális, elhanyagolható mennyiségben, hogy a laktózérzékenyek is bátran szedhetik.

Előnye: Megbízható. Kutatások alátámasztják, hogy hosszú távú szedésével csökkenthető olyan rosszindulatú daganatok kialakulásának esélye, mint a petefészekrák. Sok esetben jó hatással van a bőr faggyútermelésére, így megszüntethet bizonyos bőrpanaszokat.

Hátránya: Komoly odafigyelést igényel, hogy a gyógyszert minden nap, lehetőleg ugyanabban az órában kell bevenni, különben nem biztosítja a megfelelő hatást. Bizonyos gyógyszerek – például az antibiotikumok – csökkentik a hatását. Nem javasolt a szedése dohányosoknak, trombózisra hajlamosaknak és idősebb életkorban, ösztrogéntartalma miatt. Nem nyújt védelmet a nemi úton terjedő betegségekkel szemben.

4. Hüvelygyűrű

A hüvelygyűrűt havonta egyszer kell felhelyezni, hasonló módon, mint egy tampont. Anyagát tekintve rugalmas, átlátszó gyűrű, amely a benne lévő, folyamatosan felszabaduló hormonok segítségével meggátolja az ovulációt, ezzel pedig a teherbeesést. Hatása gyakorlatilag ugyanaz, mint a tablettának, csak máshol szívódik fel.

Előnye: Biztonságos, ugyanis az eszköz mellett minimális a teherbeesés esélye. Jó módszer azoknak, akik hajlamosak elfelejteni, hogy bevegyék a gyógyszert.

Hátránya: A hüvelygyűrű nem javasolt 35 éven felülieknek, dohányosoknak, véralvadási zavarokkal küzdőknek, cukorbetegeknek, magas vérnyomástól szenvedőknek, illetve azoknak, akiknek gyakran van migrénje. Egyeseknél idegentest érzést okoz, ami zavaró lehet. Nem nyújt védelmet a nemi úton terjedő betegségekkel szemben.

5. Spirál

A spirál egy méhen belüli eszköz, melyből létezik hormonmentes és hormontartalmú változat is. A hormonmentes megbízható, használata mellett a terhesség esélye szinte teljesen kizárt. Általában egy T-alakú műanyag vázból áll, melynek a szára rézszállal van tekercselve. A megtermékenyített petesejt méhnyálkahártyába való beágyazódását gátolja, valamint csökkenti a méhűrbe feljutó spermiumok mennyiségét. A hormontartalmú változatát olyanoknak javasolják, akik már túl vannak a családalapításon, és esetleg a változókor környékén járnak. Ennek a szárán nincs rézszál tekercselve, hanem a műanyag vázba öt évre elegendő hormont építettek be, amely folyamatosan szabadul fel. Nemcsak a teherbeesést akadályozza meg, de a változókor tüneteit is enyhíti. Felhelyezésüket a nőgyógyász végzi, de azoknál, akik már szültek, nem okoz sokkal nagyobb kellemetlenséget, mint egy rákszűrés. Évente ellenőriztetni kell.