Hogyan csaljunk a térrel kis fürdőszobában?

Megfelelő szaniterek kiválasztása

A szaniterek esetében a kis méret mellett számos apró extra közül választhatsz a fürdőszoba bútorok esetében. A lebegő bútorok optikailag nagyítják a teret, míg a falra szerelhető megoldások ténylegesen plusz teret adnak vissza. A walk in zuhanyfal szintén ideális megoldás, valamint az üvegajtó szintén remek eszköz, ha nagyítani szeretnénk a teret.

Tárolási trükkök

Az alapvető bútorok mellett a tárolási megoldások is rengeteget számítanak a megfelelő térkihasználás szempontjából. A megfelelő fürdőszoba szekrény tehát kulcsa a dolognak. A hagyományos megoldások helyett érdemes lehet olyan praktikus opciókat választanod, mint a mosógép fölé vagy a mosdó alá elhelyezhető szekrények. Ezek ugyanis egyébként kihasználatlan teret foglalnak el, ezáltal extra tárolóhelyet biztosítva. Emellett érdemes lehet a szekrények és polcok méreténél is okosan választani. Remek döntés lehet a magas szekrények közül választanod, melyek keskeny kialakításuknak köszönhetően egészen kicsi helyen is remekül elférnek majd.

Színek és fények

A tökéletes bútorok és praktikus tárolás mellett egyéb apró trükköket is bevethetsz. Nem csak fürdőszoba esetében igaz, hogy kis térhez a világos színek lesznek a nyerők. Végezetül pedig bátran használj extra lámpákat és tükröket, melyeknek köszönhetően világosabbnak és még tágasabbnak érződik majd fürdőszobád.

