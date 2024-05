Irina Shayk lányáról osztott meg fotókat a közösségi oldalán: ilyen nagy már Lea

A 38 éves modell kislányával töltötte a hétvégét, a legszebb pillanatokról pedig néhány fotót is megosztott a közösségi oldalán. Csak ügy repül az idő, Irina Shayk és Bradley Coper kislánya Lea már hétéves.

Irina Shayk óvja lányát a nyilvánosság elől

Irina Shayk kislánya, Lea

Az orosz modell és Bradley Cooper az elmúlt években nagyon óvták kislányukat a nyilvánosság elől. Bár a paprazzik mindig próbálkoznak, a szülők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne kerüljön ki fotó a kis Lea arcáról. A múlt hétvégén az édesanya kislányával mulatta az időt és több fotót is megosztott erről az Instagram-oldalán. Bár Lea arca nem látszódik a képeken, a göndör szépségről két fotó is felkerült Shayk oldalára: az egyiken gyönyörű hajkoronája, a másikon pedig a lábai látszódnak a kislánynak.

Bradley Cooper és Irina Shayk kapcsolata

Bár már öt éve nem alkot egy párt Bradley Cooper és Irina Shayk, a jó viszony megmaradt kettejük között. Ezt bizonyítja az is, hogy az egykori sztárpár több alkalommal nyaralt már közösen. Mindkettejük számára a kislányuk az első, így Lea érdekében is fontos számukra, hogy baráti viszonyban maradjanak.

Bradley Cooper és Gigi Hadid

A színész egyébként már egy ideje Gigi Hadid mellett találta meg a boldogságot: Hadid és Cooper viszonyáról már tavaly óta találgatnak, de eddig egyikük sem erősítette meg vagy cáfolta a hírt. Akkor is lesifotósok kapták őket lencsevégre, ahogy most is. A sztárpár márciusban egy New York-i étteremben vacsorázott, és elcsattan köztük több csók is. Baráti körben voltak, nem zavartatták magukat, úgy tűnik, már nem olyan fontos számukra, hogy titkolják a szerelmüket. A vacsoráról is kéz a kézben távoztak.