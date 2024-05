Lajos herceg esti rutinjáról beszélt az édesapja: kiderült, mit szeret nagyon a kisfiú

A walesi herceg a partin Rowan Aderyn feltörekvő íróval beszélgetett Lajos hercegről. Aderyn korábban hajléktalan volt, most pedig Vilmos Newportban működő Homewards csapatának tagjaként dolgozik, amelynek célja, hogy felszámolja a hajléktalanságot az Egyesült Királyságban. Az írónő átnyújtotta a hercegnek saját könyvét, ami egy Jack nevű fiúról szól, aki elvesztette az otthonát. A gesztus mélyen megérintette Vilmost. Azt mondta: „Ez nagyszerű és inspiráló. Ezt fogom felolvasni Lajosnak ma este lefekvéskor."

Lajos herceg nagyon szereti a mesekönyveket - Vilmos herceg és Katalin hercegné minden este olvasnak a gyerekeiknek

Forrás: WireImage

Lajos herceg és testvérei minden este mesét hallgatnak

Vilmos már korábban is beszélt arról, hogy esténként olvasnak a gyerekeknek. Még 2020-ban, amikor Katalin hercegnével Új-Dél-Walesben tettek látogatást, megálltak egy fagylaltozóban. Vilmos meglátott egy gyereket, aki Julia Donaldson Boszi seprűnyélen című könyvét olvasta. Vilmos ekkor elárulta, hogy ők is sokat forgatják ezt. Julia Donaldsonnal személyesen is találkozott már Vilmos, akkor megköszönte neki, hogy megírta ezt a remekművet, ugyanis nagyon sok szülő estéit mentette meg vele.