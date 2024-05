Sírj, ha kedves az életed! - Ejts néhány könnycseppet az egészségedért

Időnként a felnőtteknek is szükségük van egy kiadós sírásra, nehéz időkben különösen, márpedig az utóbbi pár év senkinek nem voltak könnyű.Talán te is több könnyet hullattál, mint korábban, talán kicsit szégyellted is magad emiatt, pedig nem kell. Sírni nemcsak nem szégyen, de hasznos is, a könnyejtésnek rengeteg egészségügyi előnye van.

Nem szégyen a sírás, de hasznos

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 Gorodenkoff/Shutterstock. No use without permission.

A sírás segít, ha nagy rajtad a nyomás

A stressz lassan a legtöbbet használt szavunk lesz, nem véletlenül. Annyi felől éri az embert a nyomást, hogy úgy érezheti, összeroppan alatta. Ha nagy benned a feszültség, sírj! Vizsgálatok kimutatták, hogy a könnyek tele vannak stresszhormonokkal, tehát a zokogás tényleg stresszoldó hatású.

A sírás segít, ha valami fáj

A sírás hatására a szervezetben olyan hormonok szabadulnak fel, mint az oxitocin és az endogén opioidok, amelyeket a fájdalom természetes enyhítésére „terveztek”. Ezért is érezheted magad egy kicsit zsibbadtnak egy kiadós zokogás után.

A sírás segít kitisztítani a gondolataidat

Hányszor érzi úgy az ember, hogy hiába töri a fejét, nincs egy épkézláb gondolata. Kellene valami új, egy másik perspektíva, de elakadt, ugyanazokat futja újra és újra. Ha úgy érzed, sírni tudnál a tehetetlenségtől, tedd azt, és meglátod, tiszta fejjel egy teljesen új szemszögből tudod majd megvizsgálni a felmerült problémát.

A sírás segít, ha kibillentél az egyensúlyból

Nem kell különösebb ok a bánatra, sokszor indokolatlanul is csalódottnak, elkeseredettnek érzi magát az ember, amiben nagy szerepe lehet a fáradtságnak is, amit a munka, a család körüli feladatok is okozhatnak. Fáradtan az ember csak a legkisebb energiát kérő érzelemre képes, a szomorúságra. Ezen is segít a sírás: hullajts el pár könnycseppet, és érezni fogod, ahogy helyre billen az a bizonyos érzelmi egyensúly.

A sírás segít, ha összetört a lelked

A sírás normális reakció a bánat kifejezésére, a gyász feldolgozására. Ha bánat ér, ha bántanak, ha megrángat az élet, sírj bátran, mert segít a feldolgozásban, a feloldozásban, a továbblépésben.

A sírás segít, ha nem látsz tisztán

Kivételesen ebben most nincs semmi átvitt értelem vagy mögöttes tartalom. Arról van szó, hogy a könnycseppek biológiai feladata, hogy kimossák a szemből a koszt vagy bármit, aminek nincs ott helye. A reflexkönnyek segítenek tisztán és nedvesen tartani a szemgolyót.

Sírj, sírj és sírj, ne szégyelld! Mert bár nem a sírás fogja megoldani a gondjaidat, de hozzájárul, hogy könnyebbnek érezd a tested-lelked, és tiszta fejjel keress megoldást az előtted álló feladatokra.