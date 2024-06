Brad Pitt végtelenül elkeseredett: Shiloh születése volt élete legboldogabb napja

Shiloh nem gyűlöli az apját, de elege van a családi cirkuszból

Sorban hagyják el a nevét

A 19 éves Zahara, aki az atlantai Spelman College diákja, az Alpha Kappa Alpha társaság beiktatási ceremóniáján azt kiabálta: „A nevem Zahara Marley Jolie!” — és azóta is csak édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja. Eközben Shiloh Instagram-fiókjában is történt változás, Brad Pitt lánya már Shi Jolie néven fut a közösségi médiában, ő is inkább az anyját részesíti előnyben apjával szemben. Majd pedig a 15 éves húga, Vivienne is meglépte a névváltoztatást: produkciós asszisztensként Angelina Broadway című műsorában, a The Outsidersben már ő sem viseli a Pitt vezetékneve, Shiloh pedig a minap, 18. születésnapján nyújtott be névváltoztatási kérelmet. Shiloh, aki egyébként állítólag apja kedvenc gyermeke, azt nyilatkozta, hogy például Paxszal ellentétben nem gyűlöli apját, sőt, együttérez vele, de elege van a családi cirkuszból.