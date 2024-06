Ben Affleck Jennifer Lopeznek méregdrága zöld gyémántgyűrűt ajándékozott: ezért tette

Ben Affleck 2022-ben másodszor kérte meg Jennifer Lopez kezét, és nem is akárhogyan. A színész egy gyönyörű zöld gyémántgyűrűt választott kedvesének, amely nagyon is testhezálló ajándék volt.

Ben Affleck pontosan tudta, hogy Jennifer imádja a zöld színt

Forrás: Getty Images

Ben Affleck színválasztása nem volt véletlen

Affleck ugyanis a külön töltött évek alatt is figyelte Jennifert, aki többször is kifejezte vonzódását a zöld színhez. JLót, az évek során számos alkalommal fotózták zöldben, legikonikusabb viselete az a zöld sifon Versace ruha volt amelyet 2000-ben a 42. Grammy-díjátadón viselt. Lopez gyakran említette is, mennyire imádja ezt a színt: "Mindig azt mondom, hogy a zöld a szerencseszínem" - nyilatkozta egykor. "Rájöttem, hogy a legtöbb csodálatos dolog akkor történt velem, amikor zöldet viseltem: lehet, hogy véletlen egybeesés, de lehet, hogy nem" - tette hozzá.

Jennifer Lopez az ikonikus Versace ruhában

Forrás:Getty Images

Nem tudni pontosan mennyit ér az ékszer

A Ben Affleck által kiválasztott zöld gyémántgyűrű nemcsak lenyűgöző, hanem hihetetlenül ritka és drága is is, amit gyakran láthattunk Jennifer ujján. Az ékszerészek egy ideig találgatták, hogy a gyűrű mennyit érhet, volt, aki 2,5, más akár 10 millió dollára is saccolta. Affleck nettó vagyona 2024 márciusában 150 millió dollár volt, a 8,5 karátos gyűrű bármelyik említett áron elérhető volt számára.

Úgy tudni, bár 2004-ben szakítottak, Jennifer soha nem adta vissza az első eljegyzési gyűrűt Bennek, most azt találgatják, ha válásra kerül a sor, mi lesz a rendkívül értékes ékszer sorsa.