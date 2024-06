Modellekkel bulizott David Beckham egy fesztiválon, de Victoria levadászta

David Beckham és Victoria sok hullámvölgyön vannak túl, az egyik ilyen mélypontjuk éppen az egyik Glastonbury fesztivál idejére esett. A focista szomorkodás helyett kihasználta volna a lehetőséget, de felesége nem hagyta.

David Beckham és Victoria házassága többször került válságba

David Beckham modellekkel bulizott, de Victoria lekapcsolta

David Beckham és Victoria kapcsolata már több mint 20 éve tart, így nem csoda, ha néhányszor ezalatt az idő alatt hullámvölgybe is kerültek már. A focista megcsalási botránya volt az egyik legnagyobb válságuk, de nem ez volt az egyetlen. Házasságukat és problémáikat Tom Bower hamarosan megjelenő, The House of Beckham című könyvében taglalja, az egyik említésre méltó esemény a 2017-es Glastonbury fesztiválon történt.

David és haverjai, köztük a legjobb barátja, Dave Gardner, először Victoria nélkül mentek a híres brit fesztiválra, mivel ő később érkezett New Yorkból. Érkezése előtti este a társaság - köztük a férjezett Lady Mary Charteris modell, DJ és zenész, valamint egy "elbűvölő ausztrál bikinimodell" - hajnali 5-ig bulizott. Az ünneplés másnap délben folytatódott, "amíg egy telefonhívás meg nem szakította őket", amely arról tájékoztatta őket, hogy Victoria megérkezett. A nő és csapata elkezdte keresni Davidet, mivel az nem válaszolt a telefonhívásokra. Amint megtalálta, durva vita bontakozott ki köztük. "Elég nyomorultul néztek ki, de sikerült pózolniuk a kameráknak" - mondta az egyik szemtanú.

David Beckham és Victoria a 2017-es Glastonbury fesztiválon

Victoria Beckham házasságának titkai

Július 4-én ünnepli Victoria és David Beckham a 25. házassági évfordulójukat. Ennek apropóján Victoria Beckham Gwyneth Paltrow Goop podcastja vendégeként arról beszélt, hogyan alakult a kapcsolata a két és fél évtized alatt férjével. "Jobban szeretem, mint amikor először találkoztam vele" - nyilatkozta Victoria Beckham. "Tulajdonképpen együtt nőttünk fel, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy David mellett a gyerekekre és a karrieremre is koncentrálhattam" - mondta még. Úgy tűnik tehát, hogy mostanra már mindketten lecsillapodtak, bár Victoria mindig is azon dolgozott, hogy a külvilág számára egy idilli, tökéletes családnak tűnjenek.