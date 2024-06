Figyelmeztetést kapott Harry herceg és Meghan Markle: ez nem mehet így tovább

Meghan Markle és Harry herceg elhagyták ugyan a királyi családot, mégis úgy tűnik, hogy minden pénzkereseti forrásuk és módjuk hozzájuk kapcsolódik. Kemény figyelmeztetést kaptak azonban: ha Harry akar még bármilyen kapcsolatot a családjával, akkor ezzel a viselkedéssel fel kell hagyniuk.

Figyelmeztetést kapott Harry herceg és Meghan Markle

Forrás: Getty Images

Amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban kiléptek a királyi családból, anyagilag is függetlenedtek, vagyis a saját lábukra kellett állniuk. Az esetükben viszont ez azt jelentette, hogy folyamatosan a királyi családról és az ott eltöltött éveikről beszéltek. Leleplező interjút adtak, készült róluk dokumentumfilm és Harry egy hírhedt könyvet is írt a sérelmeiről. Most azonban kemény figyelmeztetést kaptak.

"A királyi család tagjai megmondták Harrynek, hogy ha kapcsolatot akar a család többi tagjával, akkor ne beszéljen róluk folyamatosan" - mondta Russell Myers királyi tudósító. "Nem kereshetnek pénzt a királyi családdal való kapcsolataikból. Valahogy rá kell jönniük, hogy ha jó viszonyt szeretnének, akkor nem ócsárolhatják őket lépten-nyomon."

Nem voltak ott a Trooping the Colouron

"Volt egy rövid vita a magas rangú királyi családtagok között arról, hogy meghívják-e Harryt és Meghant a Trooping the Colourra" - mondta Tom Quinn királyi szakértő. "De gyorsan elvetették az ötletet." Katalin hercegné ugyanis megjelent, méghozzá a rákdiagnózisa óta először ezen az ünnepségen lépett a nyilvánosság elé, és attól tartottak, Harry és Meghan Markle jelenléte sötét árnyékot vetne az egész ünnepségre.