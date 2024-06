Ki döntött Katalin hercegné visszatéréséről? Ez zajlott a háttérben

Senki nem mert reménykedni abban, hogy Katalin hercegnét a közeljövőben láthatjuk, hiszen a betegsége miatt még mindig kezelés alatt áll. Nagy megelepetést okozott ezek után, amikor bejelentette, részt vesz a Trooping the Colour ünnepségen. Az utolsó pillanatban, péntek este tette közzé a hivatalos nyilatkozatot, mostanra pedig kiderült, mi zajlott a háttérben.

Katalin hercegné nagy meglepetést okozott visszatérésével

Forrás: WireImage/Trooping The Colour 2024 /Karwai Tang

Kiderült, mi előzte meg Katalin hercegné visszatérését

A bejelentés, hogy a walesi hercegné részt vesz a Trooping the Colour rendezvényen, pénteken késő este érkezett, és ez szinte garantálta a rekordszámú részvételt. Mivel a palota korábban azt jelezte, hogy a hercegné nem vállal nyilvános kötelezettségeket a rákkezelése alatt, és mivel az Ír Gárda ezredeseként a múlt heti próbán sem vett részt, az emberek reménykedni sem mertek abban, hogy Katalin hercegné végül megjelenik majd a Trooping the Colouron, mégis így lett. Mostanra az is kiderült, hogy a döntést milyen egyeztetések előzték meg.

"Ez a hercegné döntése volt, és csakis az övé" - mondta egy, a családhoz közel álló forrás. "Katalin megbeszélte az ötletet Vilmossal és a királlyal, miután megkapta az engedélyt az orvosi csapatától. Szerencsére mostanában sokkal jobban érzi magát, és a Trooping egy olyan cél volt, amiért dolgozhatott".

Tavaly még Vilmos állt Károly király mellett

Forrás: Getty Images/Trooping The Colour 2023 / Mumby

Katalin hercegné helye is megváltozott a tavalyi évhez képest: akkor Vilmos állt apja mellett az erkélyen, most azonban a hercegné. Ezzel sorsközösségüket is kifejezték, valamint lehetőségük nyílt a beszélgetésre is.