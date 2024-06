Meghan Markle tévedésben élt, majd pofára esett: azt hitte, ő több Beckhaméknél

Meghan Markle-nek nagyot kellett csalódnia, amikor rájött, nem áll mindenki felett, legalábbis David és Victoria Beckham felett semmikepp. Ki is borult, amikor ráébredt a valóságra.

Meghan Markle tévedésben élt

Forrás: Kola SULAIMON

Meghan Markle azt hitte, hogy magasabb társadalmi osztályba tartozik, mint David és Victoria Beckham - ez is kiderül Tom Bower a The House of Beckham című könyvéből, amelyben részletesen bemutatja a pár kapcsolatát és életét. Hamar rá kellett azonban ébrednie a hercegnének, hogy ez valójában nincs így.

Pedig Meghan Markle sok mindent megtett a barátságért, meg is játszotta magát Victoria Beckham mellett, mert úgy érezte, egyébként nincs túl sok közös bennük, de fontos volt ez a kapcsolat az akkori királyi családon belüli státusza miatt.

Azt is hitte, hogy hercegnéként ő felülkerekedhet Beckhaméken, nagy pofáraesés volt, amikor kiderült számára, hogy ez nincs így.

"Meghan világában a rangsorolás a gazdagságtól és a hírnévtől függött. A hercegné azzal áltatta magát, hogy a királyi családban betöltött státusza Victoria fölé helyezi őt a társadalmi rangsorban. Bosszúsan vette tudomásul, hogy Beckhaméknek jóval több vagyona van, mint neki. Öt házuk volt, állandóan magánrepülőkön utaztak, meghívták őket jachtokra és sokkal több pénzzel rendelkeztek" - írta könyvében Tom Bower.