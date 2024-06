Ő a királyi család titokzatos tagja: ki is valójában Lady Sarah Chatto?

Lady Sarah Chatto időről időre felbukkan a fontosabb eseményeken a királyi család mellett. A Royal Ascot vendégei között is ott volt, ahogy a koronázáson is részt vett, de III. Erzsébet temetésén is. De ki is ő valójában?

Lady Sarah Chatto sok királyi eseményen feltűnik

Forrás: Getty Images/Chris Jackson

Ő Lady Sarah Chatto, a királyi család tagjai, akit kevesen ismernek

Lady Sarah Chatto nem véletlenül látható olyan sok királyi családi eseményen, hiszen ő is tagja a famíliának, de kevésbé él a reflektorfényben. Sarah valójában a király anyai ági unokatestvére. A Kensington-palotában született 1964. május 1-jén Anthony Armstrong-Jones és Margit hercegnő, II. Erzsébet királynő egyetlen húgának gyerekeként. Sarah Margit hercegnő egyetlen lánya, azonban van egy idősebb testvére, David Albert Charles, aki Snowden grófja. Sarah művész és kurátor, bátyja, David pedig bútorkészítő lett.

Lady Sarah Chatto Anthony Armstrong-Jones és Margit hercegnő lánya

Forrás: Snowdon Family/Fox Photos

Lady Sarah gyerekkora nagy részét a Kensington-palotában töltötte, és mivel III. Károly király közelében nőtt fel, szoros kapcsolat alakult ki köztük. Koszorúslány volt Károly és Diana esküvőjén, és ő Harry herceg keresztanyja.

Lady Sarah Chatto és III. Károly király

Forrás: Queen Mother's 83rd Birthday/Tim Graham

Két gyereke született férjétől, Daniel Chattótól, akivel 1994-ben házasodtak össze: Samuel Chatto, akit 1996-ban köszöntöttek, és Arthur Chatto, aki 1999-ben született. Mindkét fiú az Eton College-ban tanult, ugyanabban az iskolában, ahová Harry és Vilmos herceg is járt. Samuel az édesanyja nyomdokaiba lépett, ma már művészként dolgozik, míg Arthur személyi edző volt, mielőtt belépett a Királyi Tengerészgyalogsághoz.

II. Erzsébet halála után Lady Sarah Chatto még inkább visszavonult a nyilvánosságtól, de időről időre feltűnik a fontos királyi eseményeken.