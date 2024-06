Naomi Watts repes a boldogságtól: fia visszatért hozzá

Naomi Watts határtalanul boldog, hogy ismét együtt lehet idősebb gyerekével, Sahsával. A 16 éves fiú ugyanis Vermontban jár iskolába, vagyis sokat vannak távol egymástól.

Naomi Watts boldog, hogy fia ismét otthon van

"Visszatért" - írta Naomi Watts

"Visszatért! Kalapál a szívem" - írta Naomi Watts ahhoz a fotóhoz, amelyet Instagram-oldalán osztott meg fiáról, a 16 éves Sahsáról, amint New York utcáin sétál. A fiú Vermontban, a The Mountain Schoolban tanul, ahol állatokkal foglalkozik, és habár imádja, így távol van a szüleitől és a testvéreitől is, ami őt is megviseli, de a jelek szerint Naomi Watts számára is nehéz helyzetet teremtett.

Naomi Watts fia, Sasha

A színésznőnek egyébként két gyereke van, Sasha és a 15 éves Kai. Mindkettőjük édesapja Liev Schreiber, akivel azonban már 2016 óta nincs együtt a színésznő: 11 év után mentek szét, ám azóta mindkettejüknek van újabb kapcsolata.

A színésznő jelenleg Billy Crudup felesége, Liev Schreiber pedig Taylor Neisennel van együtt, nekik már egy közös kislányuk is van.