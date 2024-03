Ki az a Rose Hanbury, akinek állítólag viszonya van Vilmos herceggel?

Milyen kapcsolatban állt Rose Hanbury Vilmos herceggel és Katalinnal?

Rose szoros barátságot ápolt Vilmossal és Katalinnal, részt vett az esküvőjükön is. 2019-ben röppentek fel először a pletykák, hogy Rose és Vilmos között lehet valami. Az In Touch arról számolt be, hogy Vilmos lépett félre Hanburyvel, amikor Middleton terhes volt harmadik gyermekükkel, Louis-szal. Vilmosról és Rose-ról fotók is készültek, emiatt vitáktól volt hangos a palota. katalin arra kérte férjét, hogy szakítson meg a nővel minden kapcsolatot.

A viszonyról Omid Scobie "Végjáték" című könyvében is szó esik, bár a brit újságíró azt írta, hogy szerinte ez csupán pletyka.

Sem Rose, sem Vilmos nem foglalkozott a pletykákkal, de a leendő király ügyvédje 2019-ben azt mondta a Daily Beastnek, hogy az állítások "hamisak és rendkívül károsak".