Katalin rákdiagnózisa megváltoztatta Vilmos herceggel való kapcsolatát

„Ahogy közelednek az évfordulóhoz, egyre világosabbá válik számukra, hogy az eddig is megrendíthetetlen kötelékük csak erősödött. Tudják, hogy erejük az együttlétben rejlik. A közösen átvészelt hullámvölgyek megerősítették kapcsolatukat, amely mára megingathatatlan. Most mind a ketten nehéz helyzetben vannak: össze kellett egyeztetniük gyermekeik mentális jólétét Katalin diagnózisa súlyosságával. De legyen bármi is: ők ketten egymás szívében az állandóságot képviselik. Bár most a lehető legtávolabb vannak a gondtalan szerelmes évektől, Vilmos ugyanolyan odaadó, ha nem odaadóbb felesége iránt, mint kapcsolatuk kezdetén, sőt, a baj még közelebb hozta őket egymáshoz” - fejtette ki.

Vilmos és Katalin tudja, hogy a majdani koronával és a királyi kötelezettségekkel a felelősségük növekedni fog, de most a leendő király és királyné a családi életet helyezi előtérbe, és azon vannak, hogy a gyerekek amennyire lehet, a lehető leghétköznapibb életet élhessék.