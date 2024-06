Vilmos herceg szívszorító szavai Katalinról: egy veteránnak beszélt feleségéről

Vilmos herceg igyekszik mindenhol helyt állni: apaként, támogató férjként és persze a királyi család dolgozó tagjaként. Most Katalint is képviseli a rendezvényeken, a legutóbbin pedig éppen a hercegnéről kéredzték Vilmost.

Vilmos herceget feleségéről kérdezték a veteránok

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg szívszorító szavai Katalinról

Vilmos herceg a nomrandiai partraszállás évfordulója alkalmából rendezett eseményen beszélgetett veteránokkal és azok családtagjaival. Az utóbbi hónaokban Katalint is képviseli a rendezvényeken, aki valószínűleg még hosszú ideig nem tud majd visszatérni a feladataihoz betegsége miatt. Az emberek pedig nyilvánvalóan aggódnak érte, mert bármerre jár is Vilmos, a hercegné állapotáról mindig tudni akarnak. Nem történt ez másként most sem, az egyik veterán megkérdezte a herceget arról, hogy van a felesége. "Szeretett volna itt lenni" - válaszolta egyszerűen Vilmos.