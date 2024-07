Adele már biztosan menyasszony: vége a pletykáknak

Adele és Rich Paul eljegyezték egymást! Ugyan hónapok óta keringenek olyan pletykák is, miszerint már rég összekötötték az életüket, ezeket egyelőre semmi nem igazolta. Az eljegyzés híre azonban egyre biztosabb.

Adele és Rich Paul eljegyezték egymást

Adele és szerelme eljegyezték egymást

A 36 éves énekesnő és szerelme Rich Paul 2021 júliusában vállalták fel a kapcsolatukat, akkor lehetett őket először látni nyilvánosan együtt egy NBA-meccsen. A pár egy közös barátjuk szülinapi buliján ismerkedett össze, és Adele ódákat zengett a kapcsolatukról, miután felvállalták. "Soha nem voltam még ilyen szerelmes. A megszállottja vagyok. Mindenképpen több gyereket akarok" - árulta el az énekesnő, aki azt is elmondta, ez élete legkönnyebb kapcsolata. És a hírek szerint mostanra már jegyesek.

A 36 éves énekesnő és párja, a 42 éves kosárlabda-ügynök Rich Paul, csütörtökön a legnagyobb titokban eljegyezték egymást.

A férfi Adele szülővárosában, az észak-londoni Tottenhamben kérte meg a kezét. Adele gyorsan meg is osztotta az örömteli hírt barátaival és családjával, akik a jövő év vége felé hatalmas esküvőre készülnek. Egy forrás a következőket mondta:

"Rich úgy tervezte, hogy a lánykérés a szülővárosában legyen, és egy hihetetlen négykarátos gyémántgyűrűt adott neki. Másnap este pezsgővel ünnepeltek a Chiltern Firehouse-ban."

Mindeközben a rajongók meg vannak győződve arról, hogy a pár már rég összeházasodott.

"Adele szerint vicces, hogy a rajongók szerint már házasok"

- állítja egy bennfentes. A pletykák szerint Adele és Rich tavaly kötötték össze az életüket, ezeket a híreszteléseket pedig több minden táplálja. A többi között az, hogy Adele a szeptemberi Las Vegas-i koncertje alatt Rich-et a férjének nevezte... Házasságuk hírét azóta sem erősítette meg sem Adele, sem Rich, pedig a férfit egy tévés interjúban is kérdezték erről. Ám ő közölte, nem az a fajta, aki kiteregetné a mgánéletét.

A pár egyébként már egy közös álomotthont is vásárolt: Sylvester Stallone 58 millió dolláros Beverley Hills-i kúriáját. Egyelőre azonban még nem költöztek be, ugyanis az egészet átépítik, a munkálatok pedig még nem fejeződtek be. Ráadásul Adele nem is tervez végleg az Egyesül Államokban letelepedni.