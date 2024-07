Kitálalt Shiloh ügyvédje: Brad Pitt lánya semmiféle hirdetést nem adott fel

Shiloh májusban, a 18. születésnapján nyújtotta be a névváltoztatási kérelmet, amely szerint hivatalosan is szeretné megváltoztatni a nevét Shiloh Nouvel Jolie-Pittről Shiloh Nouvel Jolie-ra.

Úgy tudni, a lány döntése miatt Brad Pitt dühös, tekintve, hogy Shiloh áll hozzá a legközelebb összes gyereke közül. A színész csalódottságát csak fokozza, hogy Vivienne a The Outsiders Broadway musical alkotói listáján is csak Jolie-ként tüntette fel magát. Nővérük, a 19 éves Zahara szintén elhagyta Pitt vezetéknevét, amikor tavaly novemberben felvették az atlantai Spelman College Alpha Kappa Alpha Sororitybe. Az Us Weekly pedig már 2021-ben arról számolt be, hogy a 22 éves Maddox nem használja a nem hivatalos dokumentumokon a Pitt vezetéknevet, Pax pedig egyenesen világklasszis seggfejnek nevezte az apját 2023-as apák napi posztjában.

Shiloh a névváltoztatás ellenére szereti az apját

Bár Shiloh tűnik a legeltökéltetbbnek a névváltoztatás ügyében, ő az, aki jogi útra terelte az ügyet, azt nyilatkozta, hogy például Paxszal ellentétben nem gyűlöli apját, sőt, együttérez vele, de elege van a családi cirkuszból és nem akarja, hogy bármelyik szülője befolyásolja. Azt állítja éppen ezért van saját ügyvédje, hogy vele intézze a dolgokat és azt is kijelentette, nem az anyja kérte erre.