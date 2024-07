Britney Spears összeköltözik az egyetlen férfival, akiben bízik

Britney Spears nem szerencsés, ha a szerelemről van szó. Legutóbbi, rövid kapcsolata alkalmazottjával Paul Solizzal azért ért véget, mert az énekesnő úgy érezte, a férfi csak kihasználja. Most olyasvalakivel költözik össze, akiben megbízik.

Britney Spears egy férfival költözött össze

Forrás: Getty Images/Scott Dudelson

Britney Spears azzal a férfival költözik össze, akiben megbízik

Az énekesnő májusban vált el férjétől, Sam Ashgaritól, akivel mindössze 14 hónapig voltak házasok. Az esküvőn olyan sztárvendégek voltak, mint Madonna, Selena Gomez, Donatella Versace, Paris Hilton és Drew Barrymore, de hiába volt fergeteges a buli, a pár kapcsolata zátonyra futott. Az énekesnő nem szomorkodott sokáig, néhány hónap elteltével összejött alkalmazottjával, Paul Solizzal, ám ennek a kapcsolatnak is vége lett, ráadásul úgy, hogy Britney megfogadta, soha nem lesz együtt más férfival.

Az énekesnő rájött, hogy az egykori karbantartó csak kihasználta őt: a fényűző életmódra vágyott.

Britney azzal vádolta Pault, hogy a férfi megengedte a paparazzóknak, hogy fotót készítsenek róluk a kocsijában - lehúzta az utasoldali ablakot, hogy jól látszódjon, ahogy Britney sír, miközben a kocsiban ül.

Bennfentesek szerint Britney most úgy érzi, hogy Paul csak a befolyása miatt volt vele. Paul Soliz ezzel elvesztette az énekesnő kegyeit, már a biztonsági őrök is tudják, hogy a férfi nem teheti be a lábát Britney otthonába, ahol 3 hete még együtt éltek. Az énekesnőt a barátai vigasztalják, bár a bennfentesek szerint egyáltalán nem bánja, hogy véget ért a kapcsolatuk, sőt.

Britney állítólag azt mondta a barátainak, örül, hogy végre meglátta Paul igazi arcát, annak pedig főként, hogy a kapcsolatuk véget ért. Mivel Paul már egyáltalán nem foglalja le az énekesnő idejét, Britney újabban sokszor találkozik testvérével, Bryannal. Cabóba és Las Vegasba is elutaztak együtt... És állítólag Bryan már be is költözött az énekesnő villájába, körülbelül akkor, amikor Britney és Paul kapcsolata véget ért. Bár Bryan költözésének időzítése érdekes, a források szerint nem a szakítás miatt költözött be... Úgy tudni, hogy egyébként is sok időt töltött Britney-vel, ezért mindketten úgy látták jónak, ha Bryan végleg összebútorozik az énekesnővel.