Kapcsolata titkáról rántotta le a leplet Caramel: Szilvivel szakítottak

Caramel és Szilvi hosszú ideje vannak már együtt, első gyerekük 2014 augusztusában érkezett. Magánéletükről nem sokat beszélnek, de az énekes most kivételt tett és olyan titkot árult el kapcsolatukról, amit előtte soha: egyszer szakítottak.

Caramel titkot árult el kapcsolatukról Szilágyi Szilvivel

Forrás: Polyák Attila

Caramel és Szilágyi Szilvi kapcsolatában volt egy törés

Caramel és Szilágyi Szilvi már kétgyerekes szülők, kislányuk 2014-en érkezett, kisfiuk, Molnár Miron Ferenc pedig 2022 novemberében. Az esküvőjüket 2015-ben tartották, szűk családi körben, azóta pedig elválaszhatatlanok egymástól. Úgy tűnk, hogy az ég is egymásnak teremtette őket, de kapcsolatukról nem gyakran beszélnek. Caramel azonban most elárult egy titkot: egyszer szakítottak. Amikor először összejöttek ugyanis, hiába érezték mind a ketten, hogy ez komoly kapcsolat, 9 hónap után szakítottak. Két évnek kellett eltelnie, hogy ismét egymásra találjanak.

"Én azt éreztem, nem tudok nélküle élni és ő is ezt érezte. Volt egy pillanat, amikor azt éreztem, döntést kell hozni, hogy mi történjen velünk. Próbáltam a lehető legegyszerűbben megfejteni ezt a helyzetet, miért nem tudom elengedni, ő miért nem tud elengedni engem. A legegyszerűbb válasz lett a megoldás,

egyszerűen azt éreztem, nem tudok nélküle élni, nem tudom kitörölni a fejemből, nem tudom elvágni ezt a szálat egyik napról a másikra, úgyhogy akkor próbáljuk meg együtt, álljunk egymáshoz komolyan és ehhez a párkapcsolathoz"

- idézi a Bors Caramel nyilatkozatát. Az idő pedig a párt igazolta, hiszen azóta is együtt vannak, és sok mindenen mentek keresztül, például kislányuk betegségén.

A pár sokáig Budapest belvárosában élt, a kibővült családjukkal azonban már vidékre költöztek. "Ez annyira izgalmas és annyira váratlanul jött! Júniusban kezdjük a felújítást, és remélem, sulikezdésre már be is tudunk költözni. Közel maradunk Budapesthez, de agglomeráció" - írta tavaly februárban Szilvi, aki azt is elárulta, spontán jött a költözés ötlete, de miután meglátták azt a családi házat, amit végül megvettek, mindketten ugyanazt érezték. "Amikor beléptünk, teljesen elfogott minket ez a megmagyarázhatatlan érzés, amikor azt érzed, hogy otthon vagy. Anno a mostani lakásunkat is ilyen váratlanul találtuk meg. Egyáltalán nem kerestük. Lehet, igaz a mondás, hogy a jó dolgok sokszor váratlanul érkeznek az ember életébe! De eszméletlenül félek a költözéstől és attól, hogy az agglomerációban leszünk" - tette hozzá.