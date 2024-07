Nicole Kidman összeszűrte a levelet barátnője exével, Liev Schreiberrel

Nicole Kidman titkos kapcsolatáról lehullt a lepel

Nicole Kidman korábban Tom Cruise felesége volt, most pedig Keith Urbannel boldog. A zenész nemrég elismerte, a felesége nagyon sok nehézségen segítette már át a 2006-ban tartott esküvőjük óta. Keith előtt és Tom Cruise után azonban volt egy olyan időszaka Nicole Kidmannek, amiről nem sokat tudott a világ, az legalábbis titok maradt, hogy kivel van éppen a színésznő. Nemrég azonban erről a titkolt kapcsolatról is lehullott a lepel, és az is kiderült, hogy még el is jegyezték egymást.