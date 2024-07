Lusta a pasid? Így vedd rá, hogy segítsen!

Dicsérd meg, amikor segít!

Mindenki szereti, ha elismerik az erőfeszítéseit. Ha a párod segít valamiben, ne felejtsd el megdicsérni, megköszönni neki. A dicséret nemcsak a nagy dolgoknál fontos, hanem az apró, mindennapi segítségek esetében is! Az elismerés pozitív visszajelzés, ami motiválhatja, hogy legközelebb is részt vegyen a feladatokban. A pozitív visszajelzés nemcsak örömet okoz a másiknak, hanem azt is megmutatja, hogy értékeled a fáradozását. Egy egyszerű "Köszönöm, hogy elmosogattál, sokat segítettél" vagy "Nagyon jó érzés, hogy együtt csináltuk meg ezt a feladatot" ahogy neked is, neki is sokat jelenthet.

Légy türelmes és megértő

A változás időbe telik, és fontos, hogy türelmes és megértő legyél. Ha látja, hogy nem várod el azonnal a tökéletes együttműködést, hanem fokozatosan szeretnél javulást, könnyebben rávehető a változásra. Készíthettek közösen egy időbeosztást is, hiszen ha előre meghatározott időpontokban végzitek el a teendőket, kevésbé fog majd elfeledkezni róluk. Ha látja, hogy te is aktívan részt veszel a házimunka feladataiban, de emellett folyamatosan számítasz a segítségére, és nem nyomasztod vele egyfolytában, akkor hidd el, hogy könnyebben fog mozdulni ő is.