Öt dolog, amit minden nő bepakol az utazáshoz, de sosem veszi elő

Itt a nyár közepe, és közelednek a várva várt utazások. Fontos azonban, hogy mielőtt a nagy izgalomban elkezdünk bepakolni, tisztázzunk magunkban néhány dolgot, és tervezzünk tudatosan a fölösleges dolgok cipelése helyett. Hiszen gyakran előfordul, hogy egyes tárgyak érintetlenül maradnak a bőrönd alján a nyaralás során. Összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amelyeket minden nő bepakol utazáskor, de végül sosem használja őket.

Öt holmi, amit minden évben megfogadsz, hogy legközelebb nem viszed magaddal

Az öt holmi első számú versenyzője: Túl sok ruha

Mindig van egy „mi van, ha...” gondolat a fejünkben, amikor ruhát csomagolunk. Mi van, ha hidegebb lesz az idő? Mi van, ha meghívnak egy különleges eseményre? Ezeket a köröket futtatjuk le minden egyes utazáskor, és mindig megfogadjuk, hogy na majd jövőre tudatosabban csináljuk. Hát most itt az idő, hogy kidobd azokat a ruhákat bőröndödből, amiket egyébként sosem hordasz. Plusz tipp a válogatáshoz: tedd be azokat a ruhadarabokat, amik egyébként is a kedvenceid, és gyakran viselsz, így elkerülheted a fölösleges pakolást. Érdemes kerülni a gyorsan gyűrődő rucikat is, hiszen nem valószínű, hogy a szálláshelyen lesz vasaló - és azt meg pláne ne pakolj a bőröndödbe!

Szelektálj!

2. Esernyő

Ha csak nem Londonba mész nyaralni, akkor teljesen fölösleges még egy esernyővel is foglalni a táskád tartalmát, mert valószínűleg egyszer sem fogod magaddal vinni a napos strandra, vagy a sétákhoz. Jó TIPP: Rengeteg helyen kapható kicsire összehajtható esőkabát, ami viszont mindig ott lehet a kis táskádban, ha netán még is eleredne az eső.

Beautiful joyful young woman under white umbrella

3. Hajformázó eszközök

Hajvasaló, göndörítő vagy egyéb hajformázó eszközök szintén teljesen fölöslegesen kerülnek a bőröndbe. A nyaralás alatt a természetes frizurák vagy az egyszerűbb hajviseletek dominálnak, így ezeket az eszközöket is hiába cipeled valószínűleg, de persze a döntés a te kezedben van.

Upset young woman with flattening iron showing thumb down on light blue background. Hair damage

4. Könyvek

Megértjük, hogy szeretsz olvasni, de ha egy kéthetes nyaralásra mész, akkor sem fogsz kiolvasni tíz könyvet, mert nem azzal leszel elfoglalva. Jobb döntés, ha egy maximum kettő puha kötésű, vékonyabb könyvet viszel magaddal az útra.