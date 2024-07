Minden, amit tudni lehet Tom Cruise nővéreiről: velük nagyon szoros kapcsolatot ápol a színész

A 62 éves színész Thomas Cruise Mapother IV. néven született a New York állambeli Syracuse-ban, apja Thomas Cruise Mapother villamosmérnőkként dolgozott, anyja, Mary Lee Pfeiffer pedig gyógypedagógus volt. Édesapját Tom Cruise később "zsarnokként" és "bántalmazóként" jellemezte, a szülei el is váltak 1974-ben. Onnantól édesanyja egyedül nevelte Tomot és három nővérét, akivel a mai napig nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással.

Tom Cruise és édesanyja, aki 2017-ben elhunyt

Forrás: WireImage/Steve Granitz

Tom Cruise nővérei szintén szcientológusok

A Mission Impossible sztárjának, aki Syracuse-ban született és Louisville-ben nőtt fel, három nővére van: Lee Ann, Cass és Marian. A mai napig közeli kapcsolatban vannak egymással, és mindannyian szcientológusok.

Lea Ann

Lee Ann Mapother két évvel idősebb Tomnál, és korábban publicistaként dolgozott. Sokáig ő képviselte Tomot, azonban 2005-ben leváltotta őt Paul Bloch. Lee Ann is elkötelezett szcientológus, és állítólag ő vezeti a The SkyView luxus apartmanházat, ahol Tomnak is van rezidenciája, és amely kapcsolatban áll a szcientológiával. Az épület Clearwaterben található, ahol korábban olyan jelenlegi vagy volt szcientológusoknak is volt otthona, mint John Travolta, Priscilla Presley és a néhai Kirstie Alley.

Tom Cruise és Lee Ann Mapother 1981-ben

Forrás: Penske Media via Getty Images/WWD

Cass Capazorio

Két testvéréhez hasonlóan Cass, akinek vezetékneve a férjével, Greg Capazorióval kötött házassága után már Capazorio, szintén szcientológus, és a clearwateri SkyView-ban van egy háza. Ő az igazgatója az OT Academy nevű cégnek, amely szintén a szcientológiához kapcsolódik, egy olyan gyakorlatot oktatnak, amelynek célja a "spirituális szabadság" elérése.

Marian Henry

Marian, akárcsak testvérei, szintén szcientológus, és magánéletéről kevés információ áll rendelkezésre. Van egy Cal nevű fia, akiről nemrég posztolt egy fotót a születésnapja tiszteletére az Instagramján, ahol a Clearwaterben működő ingatlanüzletének részleteit is megosztja - írja a Hello.