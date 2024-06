Tom Cruise lebukott: kiderült, kivel ment Taylor Swift koncertjére - VIDEÓ

Ahogy írtunk róla bár Tom Cruise és lánya, Suri hosszú ideje nem találkoztak egymással, a színész a lánya középiskolai ballagásán sem tette tiszteletét, helyette Taylor Swift koncertjén bulizott. Most az is kiderült, Tom Cruise kivel érkezett az énekesnő The Eras Tour másodi londoni fellépésre szombaton.

Tom Cruise Christopher McQuarrie társaságában élvezte Taylor Swift koncertjét

Forrás: Getty Images

A 61 éves Top Gun: Maverick sztárját rajongói videók örökítették meg, amint jókedvűen szórakozik, táncol a VIP sátorban Taylor Swift barátja, Travis Kelce és más A-listás sztárok társaságában. Eleinte azt gondolták, Tom egyedül érkezett a wembleyi bemutatóra, ám kiderült, csatlakozott hozzá régi munkatársa és jó barátja, Christopher McQuarrie rendező. Tom és Christopher évek óta szoros barátságot ápolnak, több filmen is dolgoztak együtt.