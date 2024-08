Iskolai szabályt szegett György herceg és Sarolta hercegnő: ezt más gyerekek nem tehették meg

A szakértő szerint György herceg és Sarolta hercegnő a korábbi iskolájukban figyelmen kívül hagyhattak egy szabályt – az ok azonban teljesen érthető. Mielőtt a gyerekek 2022-ben jelenlegi iskolájukba, a Lambrookba kezdtek volna járni, a Thomas’s School diákjai voltak Batterseaben.

György herceg és Sarolta hercegnő iskolai szabályt szegett

Forrás: Getty Images

György herceg és Sarolta hercegnő iskolai szabályt szegett

A királyi család gyerekei is jártak iskolába a koronavírus-járvány idején, amikor számos változtatást vezettek be a tanulók és a tanárok védelme érdekében, például arcmaszkok viselését, távolságtartást és kézmosó állomások telepítését. Katie Nicholl királyi szakértő szerint az iskolában az egyik ilyen szabály az volt, hogy a szülőknek a kapunál kellett elbúcsúzniuk gyermekeiktől, nem hajthattak be az iskola területére.

Egy szülő szerint az iskolában számos intézkedést vezettek be a koronavírus-járvány miatt, és a szülőknek a kapunál kellett elbúcsúzniuk a gyerekeiktől. Katalin és Vilmos azonban továbbra is behajthatott az iskola területére.

Úgy vélik, hogy ez biztonsági intézkedés volt, ami teljesen érthető.

György herceg nem megy idén középiskolába

György herceg, aki nemrég ünnepelte 11. születésnapját, sikeresen befejezte a hatodik évet a berkshire-i Lambrook iskolában. A legtöbb vele egykorú gyerek Angliában ebben a korban kezdi meg a középiskolai tanulmányait, de György hercegre nem ez vár szeptemberben. Ő és testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg 2022 szeptembere óta járnak a Lambrookba, a legidősebb herceg ezelőtt a Thomas's Battersea iskolába járt. A Lambrook a windsori rezidenciájuktól, az Adelaide Cottage-tól nem messzetalálható és olyan lenyűgöző létesítményekkel büszkélkedhet, mint a golfpálya, az uszoda, a színház, a sportközpont és a különböző művészeti stúdiók. Sokféle programot kínálnak a tanulókan, a többi között sztepptáncot, dudajátékot és úszást. A Lambrook több szempontból is különbözik más iskoláktól. A diákoknak például heti hat napot kell iskolába járniuk, vagyis Györgynek és testvéreinek szombatonként is tanulniuk kell. Ráadásul az iskola három és 13 év között foglalkozik a tanulókkal, vagyis György hercegnek még két éve van hátra.