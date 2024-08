Horváth Éva és családja 2021 januárja óta él kétlaki életet: Magyarország és Bali között ingáznak. Bár az eredeti tervük az volt, hogy fél évet töltenek Indonéziában, az ottani élet, nagyobbik fiuk iskolája és a környezet annyira a szívükhöz nőtt, hogy a sziget lett a második otthonuk.

Horváth Éva kétlaki életet él családjával

Horváth Éva gyönyörű magyarországi otthona a Szentendrei szigeten fekszik

Pócsmegyerben egy kertes házban élnek családjával, ahol igazán buja környezet veszi őket körül. A zöldségeskertjét mindenki megirigyelhetné, ugyanis egyfolytában ellátja a családot minden földi jóval: paradicsommal, cukkinivel, sóskával. A veteményes rendben tartásában az egykori szépségkirálynő édesapja is sokat segít, aminek látványos az eredménye.

Balin is megteremtette, amire szükségük van

Az indonéz szigeten is igyekszik megteremteni a hazai terméseket, hiszen hiányoznak neki az itteni ízek. Így Balira is szokott kivinni vetőmagokat, melyek sajnos az ottani talajban többszöri próbálkozásra sem maradnak meg. Ráadásul minden alkalommal más házba költöznek, mikor visszarepülnek, így nem is érdemes „legyökereznie” a palántáknak sem. Férje és gyermekei jelenleg már odakint várják, hiszen Kristófnak kezdődik az iskola. Éva azonban még kertészkedik egy kicsit, befejezi itthoni munkáit és csak később indul utánuk.