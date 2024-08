„Annyira őrült!" - így ugrándozik a 81 éves Robert De Niro jachtjáról - Fotó

„Annyira őrült!" - kiabálja Robert De Niro lánya azon a videón, amelyen a színész leugrik egy jachtról a vízbe. A felvétel a sztár 81. születésnapján készült, amelyet a jelek szerint családi körben ünnepelt.

Robert De Niro 81 éves lett

Robert De Niro így ünnepelte 81. születésnapját

Robert De Niro legidősebb lánya, Drena De Niro a színész 81. születésnapja alkalmából megosztott egy videót, amelyen édesapja egy jachtról ugrik le. „Boldog 81. születésnapot az apámnak" - írta a poszthoz a lánya, amelyen az első fotó után lapozva egy videó is látható. A felvétel a színészt mutatja, ahogy éppen leugrik a jachtról, ahol minden bizonnyal az ünneplés zajlott. „Annyira őrült!" - kiált ekkor a lánya, majd aziránt érdeklődik, hogy nem sérült-e meg az apja, miközben a vízbe ért. A színész egyébként 11 méterről ugrott a tengerbe.

Egyéb felvételt sajnos nem tettek közzé az ünneplésről, így csak feltételezhető, hogy ha már családi buli zajlott, akkor valószínűleg részt vett Robert De Niro legkisebb gyereke is. A színész 79 évesen lett hétszeres apuka, amivel az egész világot meglepte. 7. gyereke érkezéséről csak az utolsó pillanatban adott hírt. Egy darabig még az anya kilétét is csak találgatni lehetett, de végül a színész megerősítette, hogy barátnője, Tiffany Chen a kicsi édesanyja, és azt is elárulta, hogy tervezett volt a család bővítése. A kislány a Gia Virginia Chen-De Niro nevet kapta.

A 7. csemete érkezése minden bizonnyal hatalmas boldogsággal töltötte el a színészt, de örömébe nem sokkal a kicsi születése után szomorúság vegyült. 19 évesen ugyanis életet vesztette Robert De Niro unokája, Drena De Niro fia, Leandro De Niro Rodriguez. Unokája halálával kapcsolatban Robert De Niro is megszólalt. Azt írta, mélyen elszomorítja Leo halála. Megköszönte a részvétnyilvánításokat, és arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát. A fiút holtan találták a New York-i, Wall Streeten található lakásában. A méregdrága, majnem egymillió dollárt érő ingatlanban Leandro egyedül lakott. Halálának okáról kezdetben nem tettek közzé információt, de De Niro lánya egy kommentre válaszolva elárulta, hogy fia egy fentanillal felütött tabletta miatt halt meg... Robert De Niro születésnapjáról készült poszt harmadik fotóján a színész és unokája látható egy régi közös képen.