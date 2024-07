Nyári túlélőkészlet: Mi legyen a táskádban kánikula idején?

4. Fényvédő krém, naptej

Alapkellék a nyári táskádban, tényleg ügyelj rá, hogy ne felejtsd otthon, mielőtt útnak indulnál! Szerencsére már kis utazós méretben is elérhető többféle márka készítménye, így nem kell egy egész nagy flakont magaddal cipelned. Könnyen alkalmazható és gyorsan beszívódó verziót válassz, így a városi séták során sem kell aggódnod, hogy bőröd leég. Ne felejtsd el háromóránként újra kenni magad a naptejjel, hogy tartós legyen a védelem a nyári káros napsugarak ellen.

5. Napszemüveg

Talán nem is kell mondanunk, de azért mi mégis leírjuk, hogy a napszemüveg a nyári védelem alapja és szuper divatos kiegészítő is egyben nyáron. A bőröd után a szemed védelme is kiemelten fontos. Megvédi szemedet a káros UV-sugaraktól, miközben csökkenti a vakító fény okozta kényelmetlenséget.

6. UV szűrős ajakbalzsam

Az UV-szűrős ajakbalzsam elengedhetetlen a nyári hónapokban, mert megvédi ajkainkat a káros UV-sugaraktól és a kiszáradástól. A napfény hatására az ajkak könnyen leéghetnek, ezért fontos, hogy ne feledkezzünk meg ajkaink védelméről sem. Egy kis tubus mindig kéznél van, nem foglal sok helyet, így bármikor felfrissítheted vele ajkaidat.

7. Rovarirtó spray

Bár a szúnyogok sem bírják a forróságot, jellemzően csak napnyugta után támadnak, de ki tudja, hogy egy hosszúra nyúlt napodon nem lesz-e szükséged rá? Érdemes tehát magunknál tartani egy rovarirtó sprayt, ami nemcsak a szúnyogoktól, hanem más kellemetlen rovaroktól is megvéd, így nyugodtan élvezhetjük a szabadban töltött időt.

8. Külső akkumulátor, vagy telefontöltő

A nyári kalandok során elengedhetetlen, hogy mindig legyen a táskádba egy külső akkumulátor vagy telefontöltő. Az okostelefonok gyorsabban merülnek a nyári forróságban, valamint a sok fényképezés és az útközben használt navigáció miatt is. Ezért ha nem akarsz lemaradni egy emlékezetes pillanat megörökítéséről sem, ne felejts el magaddal vinni a töltőd!