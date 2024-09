Boris Becker harmadszor is megnősül szeptemberben - Kik lesznek ott az esküvőn?

Boris Becker és menyasszonya, Lilian de Carvalho Monteiro szeptemberben Olaszországban kötik össze az életüket. Ez lesz a teniszlegenda harmadik házassága - az 56 éves férfi korábban Barbara Becker és Sharlely „Lilly” Kerssenberg férje is volt.

Boris Becker és menyasszonya, Lilian

Forrás: Getty Images

Boris Becker nem hívja meg házasságon kívül született a lányát, Anna Ermakovát

Az esküvő előtt egyre több a találgatás arról, hogy mely családtagokat nem hívják meg az esküvőre. Állítólag ezek közé tartozik Anna Ermakova is, Boris Becker lánya, aki Angela Ermakova brit modellel folytatott viszonyából származik. Az sem valószínű, hogy Becker második felesége, Lilly a vendégek között lesz, válásuk a teniszezővel kicsit sem volt békés. Az asszony azonban német lapoknak elárulta, hogy 14 éves fiuk, Amadeus WhatsAppon keresztül kapott meghívót a nagy napra.

Amadeus Becker és az édesanyja, Lilly még 2016-ban

Forrás: Getty Images

Jó hírek érkeztek Leimenből, Boris Becker szülővárosából

Nemrég még nem lehetett tudni, hogy Becker életének egyik legfontosabb szereplője, az édesanyja, Elvira részt tud-e venni az esküvőn. A 89 éves asszony egészségi problémákkal küzd. „A lábaim már nem bírják a strapát. nagyon hosszú lenne az út. Ha a lányom elkísérne, elgondolkodnék rajta” - mondta a még mindig Leimenben élő Elvira. Most azonban már biztos, hogy az idős asszony elutazik fia harmadik esküvőjére. A Bild szerint a lánya, Sabine és annak két gyermekével utazik majd.

Boris Becker és az édesanyja, Elvira 2019-ben

Forrás: Getty Images

Boris Becker fia, Elias sikeres modell lett

Barbara Becker, a teniszlegenda egykori felesége rendszeresen posztol arról, mennyire büszke a gyerekeikre. A család nemrég ünnepelt, Elias, Boris Becker kisebbik fia ugyanis lediplomázott.

„Megcsináltad! Mindannyian annyira büszkék vagyunk rád! Tele vagy elszántsággal!" - írta a közzétett fotóhoz Barbara.

Elias a New York-i Egyetemen tanult, emellett pedig modellkedik is: olyan luxusmárkáknak dolgozott már, mint a Dolce&Gabbana, és a kifutókon is rendszeresen felbukkan. És ha ez nem lenne elég, a jóképű fiú a zenében is jeleskedik, bátyjával, Noah-val együtt. Létrehoztak egy DJ duót is, mára pedig a legmenőbb klubokban lépnek fel.