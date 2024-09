Bepillantást engedett hétköznapjaikba Eva Mendes és Ryan Gosling

Desi, Mami and the Never-Ending Worries (Desi, Mami és a véget nem érő aggodalmak) című gyerekkönyve reklámozása közben mesélt Eva Mendes a magánéltükről. Az 50 éves színésznő arról is beszélt, hogy az a könyvírást két kislánya, a 10 éves Esmeralda és a 8 éves Amanda ihlette, és hozzátette, a gyerekei nagyon szeretik a könyvet.

Eva Mendes 40 éves kor felett vállalt először gyereket

Forrás: Northfoto

Eva Mendes könyvét a lányai is szeretik

Eva Mendes egy interjúban megosztotta, hogy ő például nem nagyon tud főzni, de Ryan csodálatos szakács, így a konyha az ő felségterülete. "Imádom a shakshukát, és ezt meg is tudom csinálni, de akárhogy is próbálkozom, a lányok nem eszik meg, ahigy én készítem el" - mesélte és azt is elmondta, hogy Ryan szerint sem mestere a tojáskészítésnek. Eva elárulta, lányai a legnagyobb kritikusai, a könyvét viszont nagyon is kedvelik, bár soha nem mondják. "A minap bementem Esmeralda szobájába, és láttam, hogy a könyvet olvassa. Ez meghatott" - nyilatkozta a színésznő, aki már most elkezdte a gyerekeket az olvasás szeretetére nevelni. "Nagyon fontosnak tartom, hogy könyveket olvassak a gyerekeknek és ők is olvassanak. Ez lehetőséget ad arra, hogy sok olyan dologról beszélgessünk, ami amúgy eszünkbe nem jutna" - vélekedik.